ТОП-10 седанов с самыми высокими оценками безопасности за последние годы (фото) — Finance.ua

ТОП-10 седанов с самыми высокими оценками безопасности за последние годы (фото)
В настоящее время седаны, возможно, не самые популярные автомобили на рынке и они могут быть не столь практичными, как внедорожники с точки зрения пространства, но они столь же безопасны.
Каждый новый седан оснащен многими функциями безопасности, в том числе средствами помощи водителю. Большинство новых седанов отлично проходят тесты на безопасность и имеют хорошие оценки, чтобы обеспечить безопасность вашей семьи. Эксперты назвали 10 седанов с самыми высокими оценками безопасности за последние годы.
Об этом пишет Top Speed, которое назвало 10 самых безопасных седанов.
2025 Kia K4
Kia K4 отличается смелым дизайном, в котором много острых граней и резких углов. Интерьер также отличается футуристическим дизайном. Кроме того, что Kia K4 очень стильный, он еще и очень безопасный. В стандартную комплектацию входит множество функций помощи водителю, таких как интеллектуальный круиз-контроль, автоматическое экстренное торможение и система удержания в полосе движения.
2025 Toyota Corolla
Toyota Corolla 2025 предлагает разнообразие стилей, топливную экономичность и безопасность. Corolla выпускается в различных комплектациях и доступна как с газовым двигателем, так и с гибридной силовой установкой, обеспечивающей до 53 миль в час в городе.
Каждая модель оснащена 10 подушками и множеством функций безопасности с помощью пакета Toyota Safety Sense 3.0.
2025 Toyota Camry
В 2025 году Toyota полностью переработала Camry, придав ей новый вид внутри и снаружи и отказавшись от газовых двигателей. Camry теперь доступен только как гибридный седан, и это тоже один из немногих вариантов на рынке с возможностью полного привода.
Camry очень безопасна благодаря системе подушек безопасности и стандартным функциям помощи водителю.
2025 BMW 5 серии
BMW 5 серии 2025 года может быть не таким спортивным, как предыдущие модели, но он такой же безопасный, если не более безопасный. Серия 5 была награждена лучшей безопасностью от IIHS, и каждая из них содержит стандартный перечень функций помощи водителю, включая адаптивный круиз-контроль и автоматическое экстренное торможение.
Есть несколько разных уровней комплектации серии 5 на выбор, в дополнение к множеству дополнительных функций. Но вне зависимости от того, как вы его конфигурируете, BMW 5 серии — это безопасный и спортивный вариант.
2024 Subaru Impreza
Subaru Impreza наполнен оборудованием безопасности, таким как сложная система подушек безопасности и фирменная технология EyeSight, получил высокие баллы в тестах безопасности NHTSA.
Безопасность Impreza также обеспечивается функциями помощи водителю, такими как адаптивный круиз-контроль, система поддержки полосы движения и предупреждение о выезде с полосы движения, чтобы удерживать автомобиль между рядами и на безопасном расстоянии от других автомобилей.
2025 Acura Integra
Acura Integra была в сегменте роскошных компактных седанов в течение нескольких лет и продолжает предоставлять покупателям надежный, безопасный и интересный способ передвижения.
Под его капотом находится двигатель с турбонаддувом, который можно подключить к CVT или шестиступенчатой механической коробке передач, а внутри Integra обеспечивает комфортную кабину для четырех взрослых.
2025 Honda Civic
Honda Civic 2025 года — основной продукт в сегменте компактных седанов и один из лучших вариантов для эффективной транспортировки. Civic наполнен технологиями для информационно-развлекательных и развлекательных целей, оснащен парой топливноэффективных силовых агрегатов. Салон хорошо оборудован, удивительно комфортный и высококлассный.
2025 Mazda3
Mazda3 2025 года — это компактный седан с разнообразными комплектациями, подходящий для большинства бюджетов. Комплектация хорошо оснащена многими функциями безопасности и технологичными функциями.
2025 Honda Accord
Honda Accord является неизменным фаворитом в категории седанов среднего размера благодаря своей универсальности и практичности. В 2025 году Accord доступен в четырех различных гибридных комплектациях и двух бензиновых, что дает покупателям определенный выбор в соответствии с их потребностями и бюджетом.
Каждый Accord оснащен системой помощи водителю Honda Sensing, которая включает в себя адаптивный круиз-контроль, систему поддержки полосы движения
и т. д., что делает его одним из самых безопасных седанов на рынке. Этим системам Accord приписывают высокие оценки безопасности и награду Top Safety Pick+.
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