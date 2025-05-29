Ford отзывает более миллиона авто: причины — Finance.ua

Ford отзывает более миллиона авто: причины Сегодня 22:43 — Технологии&Авто

Ford отзывает более миллиона авто: причины

Американский автопроизводитель Ford отзывает около 1,1 миллиона автомобилей из-за неисправности программного обеспечения, отвечающего за работу камеры заднего вида. Из-за этой ошибки изображение с камеры может не появляться на экране, передаваться с задержкой или зависать во время движения.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Национального управления по безопасности дорожного движения США (National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA).

Дефект, обнаруженный инженерами Ford в некоторых версиях ПО, приводит к тому, что изображения с камеры заднего вида не передаются, передаются с задержкой или зависают во время передачи, что повышает угрозу возникновения аварийных ситуаций.

Компании известно об одном случае, когда сбой в работе камеры заднего вида привел к аварии.

Какие модели попали под отзыв

Отзыв будет касаться широкого спектра автомобилей, выпущенных в период с 2021 по 2025 год, в частности моделей Bronco, Edge, Escape, Corsair, Expedition, Transit, Mach-E, Lincoln Nautilus, Ranger, Mustang, Navigator и пикапов серий F-150-F-600.

В начале года NHTSA сообщала Ford о поступлении более 30 жалоб на проблемы с работой камер в автомобилях Ford F-150 выпуска 2021−2023 годов.

Проблему устранят обновлением ПО

Устранить недостатки планируется позже в текущем году путем обновления программного обеспечения.

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