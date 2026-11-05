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Range Rover прекратит выпуск двух моделей

Технологии&Авто
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Range Rover прекратит выпуск двух моделей
Range Rover прекратит выпуск двух моделей
Компания JLR подтвердила, что производство Range Rover Evoque и Range Rover Velar завершится после 2027 года.
Обе модели будут оставаться в продаже на отдельных рынках до сих пор, но прямые преемники для них не предусмотрены.
Evoque и Velar в последнее десятилетие обеспечивали значительную часть продаж Range Rover, привлекая покупателей, которые хотели получить автомобиль с престижным шильдиком по более доступной цене. Однако теперь JLR меняет стратегию и постепенно ориентирует бренд на более богатую аудиторию.
Руководитель Range Rover Мартин Лимперт объяснил решение тем, что обе модели близятся к завершению своего природного жизненного цикла. Отмечается, что создавать меньшие и более дешевые внедорожники на их замену компания не планирует. Такие автомобили все больше будут относиться к брендам Defender и Discovery.
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После снятия Evoque и Velar модельный ряд Range Rover сократится до трех моделей: Range Rover GT, Range Rover Sport и флагманского Range Rover. Таким образом, компания фактически отказывается от части более массового сегмента в пользу более дорогих автомобилей с более высокой маржинальностью.
Новой начальной моделью бренда станет Range Rover GT, который будет построен на платформе Electrified Modular Architecture. Сначала модель дебютирует как полностью электрический автомобиль, а затем к линейке добавят традиционные гибридные версии. По шпионским фотографиям прототипов, GT будет иметь силуэт стильного кроссовера-купе, а не классического квадратного внедорожника.
По материалам:
MMR
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