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Apple готовит наибольшее обновление iOS 27

Технологии&Авто
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Бета-версия содержит немало новшеств
Бета-версия содержит немало новшеств
Apple начала тестирование iOS 27.3 — крупнейшего обновления операционной системы с момента ее выхода в сентябре.
Как пишет MacRumors, бета-версия содержит множество нововведений, среди которых — расширенные возможности ИИ-ассистента Siri, переработанное приложение «Здоровье» и новые функции для iPhone.

Siri сможет выполнять больше действий в разных приложениях

Одним из главных перемен стало появление новых команд для Siri. Теперь ассистент может выполнять больше действий не только внутри отдельных приложений, но и между ними. К примеру, Siri способна отписывать пользователя от почтовых рассылок, отменять недавно отправленные письма, управлять вкладками Safari, очищать историю просмотров и упорядочивать файлы.
Новые возможности также появились в «Календаре», «Картах», «Сообщениях», «Музыке», «Записках», «Фото» и других приложениях.
Кроме того, Apple позволит сторонним разработчикам интегрировать собственные приложения с ИИ-версией Siri с помощью App Intents. Ассистент сможет выполнять специальные команды и объединять несколько действий в одну последовательность.
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Приложение «Здоровье» получило новые инструменты

Еще одно заметное нововведение — обновленное приложение «Здоровье». В нем появились две новые вкладки: Insights с персональными рекомендациями на основе данных об активности, сне и сердечном ритме, а также Longevity для долгосрочного анализа здоровья.
Apple обновила приложение «Здоровье»
Apple обновила приложение «Здоровье»
Последняя содержит функцию Health Age, которая оценивает состояние организма и сравнивает его характеристики с фактическим возрастом человека. Для этого используются данные о частоте сердечных сокращений в состоянии покоя, максимальном потреблении кислорода (VO2 max), вариабельности сердечного ритма, сон и биомаркеры по анализам крови. Часть оценок можно получить с помощью Apple Watch и тестов с использованием камеры iPhone.

Какие еще функции появятся

Среди других изменений — поддержка вертикального расположения вкладок и адаптивного темного режима в Safari. Apple также распространяет новые возможности StandBy на совместимые модели iPhone, добавляет в Apple Music функцию Selfie Sing для записи караоке-видео и новую силовую тренировку Gym Strength в Fitness+.
Отдельно стоит упомянуть о расширении Apple Intelligence на китайский рынок, а также о поддержке ранних уведомлений о землетрясениях в регионе. В то же время в Украине и Европе большинство возможностей Siri и Apple Intelligence до сих пор недоступны.

Когда выйдет iOS 27.3

iOS 27.3 находится на стадии бета-тестирования. Ожидается, что обновление будет доступно всем пользователям до конца 2026 года.
По материалам:
mezha.media
Apple
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