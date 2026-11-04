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Porsche готовит 15 эксклюзивных суперкаров стоимостью до $15 млн

Технологии&Авто
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Porsche делает ставку на индивидуальные заказы
Porsche делает ставку на индивидуальные заказы
Porsche планирует увеличить прибыль благодаря автомобилям, которые создают по индивидуальным заказам. Немецкий производитель расширяет направление персонализации и работает над 15 эксклюзивными суперкарами.
Об этом рассказал вице-президент компании по продуктам и индивидуализации Александр Фабиг.
Стоимость таких машин будет составлять от 1,8 млн до 15 млн долларов.
Других характеристик будущих моделей у Porsche пока не раскрывают. Вероятно, каждый автомобиль будет иметь свой дизайн и оснащение в соответствии с пожеланиями заказчика.

Наценка на эксклюзивные модели может возрасти до 200%

Кроме расширения линейки уникальных автомобилей, Porsche хочет сделать это направление гораздо более прибыльным. По словам Фабига, сейчас наценка на суперкарах, созданных в рамках программы персонализации, достигает 95%. В перспективе компания стремится увеличить ее до 200%.
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Примером такого подхода послужил Porsche Flachbau RS, созданный на базе 911 GT2 RS 2018 года. Автомобиль получил целый ряд эксклюзивных элементов кузова и интерьера.
Параллельно изготовитель развивает программу заводской реставрации и модернизации своих моделей. Porsche уже восстановила 11 автомобилей Carrera GT, стоимость работ для каждого из которых достигала 784 тыс. долларов. В планах компании — реставрация еще 21 такого автомобиля.
Ранее мы сообщали, что Porsche приняла решение навсегда прекратить производство кроссовера Macan из ДВС — самой дешевой модели компании и настоящего бестселлера бренда.
По материалам:
uamotors
Авто
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