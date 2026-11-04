Mercedes-Benz отказывается от собственных зарядок для электромобилей в Европе

Mercedes-Benz продала свою сеть скоростных зарядных станций в Европе французскому оператору Electra. Стоимость активов сделки оценивается в 99 млн евро (около 111 млн. долларов).

Таким образом, немецкий автопроизводитель отказывается от собственной инфраструктуры подзарядки в Европе и в дальнейшем будет полагаться на партнеров.

Об этом сообщает издание Electrive.

В сети Mercedes-Benz входили 374 скоростных зарядных порта на 47 локациях в разных европейских странах. Теперь все они будут работать под управлением Electra. В рамках сделки французская компания получила статус Premium Partner Mercedes-Benz. В то же время владельцы электромобилей немецкого бренда смогут заряжать свои автомобили со скидкой более чем на 5000 станциях Electra, расположенных примерно в 800 локациях.

Одной из причин продаж могла стать высокая стоимость содержания собственной инфраструктуры. Европейский рынок зарядки электромобилей постепенно концентрируется вокруг крупных операторов, которым проще обеспечивать прибыльность благодаря масштабам сети. Mercedes-Benz решила сосредоточиться на партнерствах с такими компаниями как Ionity и Electra вместо самостоятельного расширения сети.

Сеть Mercedes-Benz Charging Network запустили всего три года назад. Компания планировала установить более 10 000 скоростных зарядных устройств по всему миру к концу десятилетия. На многих станциях использовалось оборудование мощностью до 400 кВт, а в текущем году в Европе и Северной Америке появились первые зарядные площадки с поддержкой мощности до 1000 кВт.