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Mercedes-Benz отказывается от собственных зарядок для электромобилей в Европе

Технологии&Авто
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Mercedes-Benz продала свою сеть скоростных зарядных станций в Европе французскому оператору Electra. Стоимость активов сделки оценивается в 99 млн евро (около 111 млн. долларов).
Таким образом, немецкий автопроизводитель отказывается от собственной инфраструктуры подзарядки в Европе и в дальнейшем будет полагаться на партнеров.
Об этом сообщает издание Electrive.
В сети Mercedes-Benz входили 374 скоростных зарядных порта на 47 локациях в разных европейских странах. Теперь все они будут работать под управлением Electra. В рамках сделки французская компания получила статус Premium Partner Mercedes-Benz. В то же время владельцы электромобилей немецкого бренда смогут заряжать свои автомобили со скидкой более чем на 5000 станциях Electra, расположенных примерно в 800 локациях.
Одной из причин продаж могла стать высокая стоимость содержания собственной инфраструктуры. Европейский рынок зарядки электромобилей постепенно концентрируется вокруг крупных операторов, которым проще обеспечивать прибыльность благодаря масштабам сети. Mercedes-Benz решила сосредоточиться на партнерствах с такими компаниями как Ionity и Electra вместо самостоятельного расширения сети.
Сеть Mercedes-Benz Charging Network запустили всего три года назад. Компания планировала установить более 10 000 скоростных зарядных устройств по всему миру к концу десятилетия. На многих станциях использовалось оборудование мощностью до 400 кВт, а в текущем году в Европе и Северной Америке появились первые зарядные площадки с поддержкой мощности до 1000 кВт.
Продажа европейской сети не повлияет на бизнес Mercedes-Benz в Северной Америке. В США компания имеет 748 зарядных портов на 80 локациях, а в Канаде еще 62 порта на восьми станциях. Между тем, бывшие зарядки Mercedes-Benz в Европе уже интегрировали в сеть Electra, а их брендинг и платежные терминалы постепенно заменят.
По материалам:
uamotors
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