Какие автомобили реже всего нуждаются в ремонте — новый рейтинг
Частые поломки могут превратить даже выгодную покупку автомобиля в постоянные траты. Европейская организация OCU опросила более 85 тысяч водителей и определила марки и модели, которые реже всего заставляют владельцев обращаться в сервис.
Об этом пишет Motopasion.
Самую высокую оценку получил Lexus, а среди типов двигателей лучше всего себя показали обычные гибриды.
Какие марки и двигатели показали лучшую надежность
В рейтинге OCU японские производители снова заняли ведущие позиции. Первое место получил Lexus с 93 баллами из 100.
Далее следуют Subaru, Toyota и Suzuki — каждая из этих марок набрала по 91 баллу.
Еще 89 баллов получили сразу несколько брендов: Tesla, BYD, Honda, Mazda, Kia, Mitsubishi и Smart.
В целом эксперты оценили 39 автопроизводителей. Самые низкие результаты показали MG с 72 баллами и Land Rover, набравший 64 балла.
Исследование учитывало количество неисправностей, их серьезность, пробег и возраст автомобилей. Отдельно специалисты сравнили надежность разных силовых установок.
Лучшие результаты продемонстрировали обычные гибриды, которые не следует заряжать от электросети. Вместо этого дизельные двигатели оказались более проблемными, особенно в среднеразмерных и крупных кроссоверах. В компактных автомобилях их показатели лучше, но все равно уступают гибридам.
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Среди причин обращений к сервису чаще всего фигурируют неисправности электричества — на них приходится 14% случаев. Еще 9% обращений связано с поломками двигателей внутреннего сгорания. Далее в списке проблемы с тормозной системой.
Самые надежные модели в разных классах
OCU также выделила автомобили, хорошо зарекомендовавшие себя в отдельных категориях.
- Среди больших моделей меньше всего проблем владельцам доставляют Lexus IS 300h (2013−2020), Lexus NX (2014−2021) и Toyota RAV4.
- В компактном классе в список надежных автомобилей вошли бензиновый Audi Q2, гибридный Toyota C-HR (2016−2023) и электрический Kia Niro.
- Среди небольших городских машин отметили Toyota Aygo Cross, гибридные Suzuki Vitara, Ignis и Swift, а также Kia Stonic и электрический BMW i3.
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