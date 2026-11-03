Частые поломки могут превратить даже выгодную покупку автомобиля в постоянные траты. Европейская организация OCU опросила более 85 тысяч водителей и определила марки и модели, которые реже всего заставляют владельцев обращаться в сервис.

Об этом пишет Motopasion.

Самую высокую оценку получил Lexus, а среди типов двигателей лучше всего себя показали обычные гибриды.

Какие марки и двигатели показали лучшую надежность

В рейтинге OCU японские производители снова заняли ведущие позиции. Первое место получил Lexus с 93 баллами из 100.

Далее следуют Subaru, Toyota и Suzuki — каждая из этих марок набрала по 91 баллу.

Еще 89 баллов получили сразу несколько брендов: Tesla, BYD, Honda, Mazda, Kia, Mitsubishi и Smart.

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В целом эксперты оценили 39 автопроизводителей. Самые низкие результаты показали MG с 72 баллами и Land Rover, набравший 64 балла.

Исследование учитывало количество неисправностей, их серьезность, пробег и возраст автомобилей. Отдельно специалисты сравнили надежность разных силовых установок.

Лучшие результаты продемонстрировали обычные гибриды, которые не следует заряжать от электросети. Вместо этого дизельные двигатели оказались более проблемными, особенно в среднеразмерных и крупных кроссоверах. В компактных автомобилях их показатели лучше, но все равно уступают гибридам.

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Среди причин обращений к сервису чаще всего фигурируют неисправности электричества — на них приходится 14% случаев. Еще 9% обращений связано с поломками двигателей внутреннего сгорания. Далее в списке проблемы с тормозной системой.

Самые надежные модели в разных классах

OCU также выделила автомобили, хорошо зарекомендовавшие себя в отдельных категориях.