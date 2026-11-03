Какие авто украинцы покупали в октябре (инфографика)

В Украине в октябре зарегистрировали 4,9 тысяч новых легковых автомобилей. Это на 0,4% больше, чем в сентябре, однако на 37% меньше по сравнению с аналогичным месяцем в прошлом году.

Об этом пишет « Укравтопром «.

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Отмечается, что самой популярной маркой луны снова стала Toyota.

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Напомним, мы писали о самых дорогих автомобильных брендах 2026 года. В 2026 году стоимость большинства ведущих автомобильных брендов мира снизилась. Больше всего среди участников рейтинга потеряла Tesla — 38%, тогда как Ferrari и BYD, напротив, продемонстрировали рост. Всего в список 100 самых дорогих брендов мира вошли 13 автопроизводителей.

В тройку лидеров среди автопроизводителей также попали Mercedes -Benz со стоимостью бренда $40,8 млрд и BMW — $38,4 млрд. Они заняли 20-е и 22-е места соответственно в общем рейтинге.