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Какие авто украинцы покупали в октябре (инфографика)

Технологии&Авто
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Какие авто украинцы покупали в октябре (инфографика)
Какие авто украинцы покупали в октябре (инфографика)
В Украине в октябре зарегистрировали 4,9 тысяч новых легковых автомобилей. Это на 0,4% больше, чем в сентябре, однако на 37% меньше по сравнению с аналогичным месяцем в прошлом году.
Об этом пишет «Укравтопром «.
Отмечается, что самой популярной маркой луны снова стала Toyota.
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Напомним, мы писали о самых дорогих автомобильных брендах 2026 года. В 2026 году стоимость большинства ведущих автомобильных брендов мира снизилась. Больше всего среди участников рейтинга потеряла Tesla — 38%, тогда как Ferrari и BYD, напротив, продемонстрировали рост. Всего в список 100 самых дорогих брендов мира вошли 13 автопроизводителей.
В тройку лидеров среди автопроизводителей также попали Mercedes -Benz со стоимостью бренда $40,8 млрд и BMW — $38,4 млрд. Они заняли 20-е и 22-е места соответственно в общем рейтинге.
В то же время, для большинства украинских водителей авто остается частью повседневной жизни, однако стоимость горючего, ремонта и обслуживания все больше влияет на автомобильные привычки. Но даже на фоне роста расходов украинцы не отказываются от автомобилей, а планируют внимательнее расходы на них. Об этом говорится в результатах нового опроса украинских водителей OLX Запчасти.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Авто
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