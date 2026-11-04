Apple откладывает планы запуска домашнего робота

Apple отложила выпуск своего домашнего робота под внутренним названием J595.

По данным издания The Information, устройство может появиться на рынке только в 2027 или 2028 году.

Причиной задержки стали проблемы с программным обеспечением, хотя аппаратная часть готова уже около двух лет.

Инженеры Apple, по сообщениям источника, пытались сократить перечень функций и сосредоточиться на базовых возможностях — в частности, видеозвонках FaceTime и управлении устройствами умного дома. Однако программная составляющая до сих пор не готова к запуску.

Каким будет домашний робот Apple

J595, по слухам, будет иметь дисплей диагональю около 9 дюймов, похожий на экран iPad. Его установят на тонкую роботизированную руку с поворотным основанием. Конструкция позволит наклонять дисплей вверх и вниз, а также вращать его на 360 градусов. Внешне устройство будет напоминать настольную лампу Pixar.

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Для автоматического слежения за собеседником робот якобы будет использовать набор сенсоров, распознавание лиц и отслеживание голоса. Благодаря этому экран сможет самостоятельно поворачиваться к человеку, говорящему в помещении.

Официального названия устройства пока нет. Бывшие сотрудники Apple, по информации источника, обсуждали варианты HomeView Ultra и HomeView Max. Они могли бы продлить линейку HomeView, к которой принадлежит дисплей для умного дома стоимостью 299 долларов, представленный компанией в прошлом месяце.

Apple также разрабатывает фитнес-трекер без экрана

Параллельно Apple якобы разрабатывает фитнес-трекер без экрана. Однако этот проект находится на стадии технологического исследования, поэтому его коммерческий запуск пока совсем не гарантирован.