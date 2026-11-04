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Apple откладывает планы запуска домашнего робота

Технологии&Авто
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Внешне устройство будет напоминать настольную лампу Pixar.
Внешне устройство будет напоминать настольную лампу Pixar.
Apple отложила выпуск своего домашнего робота под внутренним названием J595.
По данным издания The Information, устройство может появиться на рынке только в 2027 или 2028 году.
Причиной задержки стали проблемы с программным обеспечением, хотя аппаратная часть готова уже около двух лет.
Инженеры Apple, по сообщениям источника, пытались сократить перечень функций и сосредоточиться на базовых возможностях — в частности, видеозвонках FaceTime и управлении устройствами умного дома. Однако программная составляющая до сих пор не готова к запуску.

Каким будет домашний робот Apple

J595, по слухам, будет иметь дисплей диагональю около 9 дюймов, похожий на экран iPad. Его установят на тонкую роботизированную руку с поворотным основанием. Конструкция позволит наклонять дисплей вверх и вниз, а также вращать его на 360 градусов. Внешне устройство будет напоминать настольную лампу Pixar.
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Для автоматического слежения за собеседником робот якобы будет использовать набор сенсоров, распознавание лиц и отслеживание голоса. Благодаря этому экран сможет самостоятельно поворачиваться к человеку, говорящему в помещении.
Официального названия устройства пока нет. Бывшие сотрудники Apple, по информации источника, обсуждали варианты HomeView Ultra и HomeView Max. Они могли бы продлить линейку HomeView, к которой принадлежит дисплей для умного дома стоимостью 299 долларов, представленный компанией в прошлом месяце.

Apple также разрабатывает фитнес-трекер без экрана

Параллельно Apple якобы разрабатывает фитнес-трекер без экрана. Однако этот проект находится на стадии технологического исследования, поэтому его коммерческий запуск пока совсем не гарантирован.
Такое устройство должно конкурировать с браслетами WHOOP и Fitbit Air и ориентироваться на людей, которые хотят отслеживать физическую активность без дополнительного экрана на запястье.
По материалам:
Portaltele
AppleРоботы
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