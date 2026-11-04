Немецкая компания Apollo представила гиперкар EVO — экстремальный трековый автомобиль с атмосферным двигателем V12 мощностью 800 л. с. Его дизайн напоминает машину из научно-фантастического фильма, а технические характеристики полностью соответствуют облику. Стоимость модели составляет около 3,3 млн долларов, а производство ограничат всего 10 экземпляров.

После мировой премьеры на Фестивале скорости в Гудвуде в 2026 году Apollo привезла первый серийный автомобиль в Северную Америку. Он получил название Caribbean Dragon и дебютировал на выставке Concours at Wynn Las Vegas.

Атмосферный V12 и разгон до 97 км/ч за 2,7 секунды

Силовая установка Apollo EVO — атмосферный 6,3-литровый V12, созданный в сотрудничестве с Autotecnica Motori и HWA AG на основе архитектуры Ferrari. У двигателя нет ни турбонаддува, ни гибридной системы. Его мощность составляет 800 л.с., а максимальный крутящий момент — 765 Нм за 6750 об/мин.

Гиперкар разгоняется от 0 до 97 км/ч за 2,7 секунды, а максимальная скорость достигает 335 км/ч. Однако выехать на нем на обычную дорогу не удастся: EVO предназначен исключительно для гоночных трасс.

Читайте также Какие страны производят больше всего автомобилей в мире

Вместо распространенной двухсцепленной коробки инженеры использовали шестиступенчатую секвентальную трансмиссию Hewland, разработанную для автоспорта. Переключение передач происходит посредством электропневматического механизма с подрулевыми лепестками.

Карбоновый кузов и активная аэродинамика

Благодаря такому подходу и широкому использованию легких материалов, массу автомобиля удалось ограничить примерно 1300 кг. Основой конструкции стала карбоновая монококовая капсула массой всего 105 кг. В общей сложности кузов состоит из более 75 отдельных карбоновых панелей.

Внешность EVO определяют многочисленные воздухозаборники, глубокие каналы, острые грани и продольные аэродинамические ребра. Особую роль играет электронно-управляемое активное заднее антикрыло. Оно может изменять угол наклона менее чем за секунду, адаптируя аэродинамический баланс к условиям движения.

Читайте также Kia Syros заметили на тестах в Европе

На скорости 300 км/ч аэродинамические элементы создают прижимную силу около 1350 кг. Это даже больше снаряженной массы самого гиперкара.

По желанию автомобиль можно оснастить титановой выхлопной системой с необычным 3D-печатным оформлением Dragon Skin. Во время интенсивной работы и нагревания металл приобретает синий оттенок, превращая выхлоп в одну из заметных деталей дизайна.

Минималистичный салон с гоночным рулем

Доступ к салону открывают поднимающиеся вверх двери. Внутри — минималистическое пространство, ориентированное, прежде всего, на водителя. Здесь использованы карбоновые поверхности с синим оттенком, белая обивка, открытые конструктивные элементы и алюминиевые переключатели.

Над специально разработанным гоночным рулем расположены три цифровых дисплея. Для настройки посадки Apollo предусмотрела подвижный педальный блок: вместо привычного перемещения сиденье водитель может изменять положение педалей.

Первый серийный экземпляр Caribbean Dragon демонстрирует уровень индивидуальной отделки модели. По словам Apollo, только ручная обработка кузова потребовала более 1000 часов работы, а краску наносили в несколько слоев.