Rivian отзывает почти 99 тыс. электромобилей в США: что произошло
Американский изготовитель электромобилей Rivian Automotive Inc. отзывает 98 828 тыс. автомобилей в США из-за дефекта, препятствующего передаче изображения с камер заднего вида.
Об этом говорится в сообщении американского Национального управления безопасности дорожного движения (NHTSA).
Сообщения, появляющиеся на дисплее во время движения автомобиля задним ходом, могут блокировать поступающее из камер изображение — это повышает риск столкновения во время парковки и маневров, отмечает регулятор.
Кампания отзыва касается моделей R1S модельного ряда 2022−2027 годов, R1T 2022−2026 годов выпуска, а также R2 модельного ряда 2027 года.
Для устранения дефекта необходимо обновить программное обеспечение электромобилей.
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