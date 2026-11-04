Rivian отзывает почти 99 тыс. электромобилей в США: что произошло

Американский изготовитель электромобилей Rivian Automotive Inc. отзывает 98 828 тыс. автомобилей в США из-за дефекта, препятствующего передаче изображения с камер заднего вида.

Об этом говорится в сообщении американского Национального управления безопасности дорожного движения (NHTSA).

Сообщения, появляющиеся на дисплее во время движения автомобиля задним ходом, могут блокировать поступающее из камер изображение — это повышает риск столкновения во время парковки и маневров, отмечает регулятор.

Кампания отзыва касается моделей R1S модельного ряда 2022−2027 годов, R1T 2022−2026 годов выпуска, а также R2 модельного ряда 2027 года.