0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Rivian отзывает почти 99 тыс. электромобилей в США: что произошло

Технологии&Авто
36
Добавьте Finance.ua в избранные источники Google
Rivian отзывает почти 99 тыс. электромобилей в США: что произошло
Rivian отзывает почти 99 тыс. электромобилей в США: что произошло
Американский изготовитель электромобилей Rivian Automotive Inc. отзывает 98 828 тыс. автомобилей в США из-за дефекта, препятствующего передаче изображения с камер заднего вида.
Об этом говорится в сообщении американского Национального управления безопасности дорожного движения (NHTSA).
Сообщения, появляющиеся на дисплее во время движения автомобиля задним ходом, могут блокировать поступающее из камер изображение — это повышает риск столкновения во время парковки и маневров, отмечает регулятор.
Кампания отзыва касается моделей R1S модельного ряда 2022−2027 годов, R1T 2022−2026 годов выпуска, а также R2 модельного ряда 2027 года.
Для устранения дефекта необходимо обновить программное обеспечение электромобилей.
По материалам:
Finance.ua
Авто
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems