Jeep представила необычный концепт Wrangler Scrambler
Jeep представила необычный концепт Wrangler Scrambler SRT с кузовом пикап, 6,4-литровым двигателем V8 HEMI и независимой передней подвеской.
Прототип дебютировал на выставке SEMA Show 2026 в Лас-Вегасе и показывает новый подход к конструкции Wrangler, ориентированный на скоростную езду по пустыне.
Концепт получил двухдверный кузов с грузовым отсеком, напоминающий компактные пикапы. В его дизайне прослеживаются мотивы исторического Jeep CJ-8 Scrambler. Яркий оранжевый цвет подчеркивает необычный характер автомобиля, а сам грузовой отсек по задумке производителя предназначен не только для декорации, но и для практического использования.
Особенностью салона стали дополнительные сиденья, которые можно разворачивать в двух направлениях. Пассажиры могут смотреть вперед или в сторону грузового отсека. Подобная компоновка напоминает автомобили сопровождения, которые используются при поездках по пустыне.
Наибольшее техническое изменение касается передней подвески. Впервые в истории Wrangler вместо традиционного неразрезного переднего моста установили независимую конструкцию. Ее ход составляет около 35,6 см спереди и 38,1 см сзади. Jeep рассчитывает благодаря этому улучшить курсовую устойчивость, точность вождения и контроль над колесами во время быстрой езды по неровной поверхности.
Под капотом Jeep Wrangler Scrambler SRT Concept установили 6,4-литровый атмосферный V8 HEMI мощностью около 477 л. и крутящим моментом 637 Нм. Это тот же двигатель, который используется в Wrangler 392. Производитель пока не раскрыл динамические характеристики прототипа, в частности время разгона и максимальную скорость.
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