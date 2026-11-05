Jeep представила необычный концепт Wrangler Scrambler SRT с кузовом пикап, 6,4-литровым двигателем V8 HEMI и независимой передней подвеской.

Прототип дебютировал на выставке SEMA Show 2026 в Лас-Вегасе и показывает новый подход к конструкции Wrangler, ориентированный на скоростную езду по пустыне.

Фото: Jeep

Концепт получил двухдверный кузов с грузовым отсеком, напоминающий компактные пикапы. В его дизайне прослеживаются мотивы исторического Jeep CJ-8 Scrambler. Яркий оранжевый цвет подчеркивает необычный характер автомобиля, а сам грузовой отсек по задумке производителя предназначен не только для декорации, но и для практического использования.

Особенностью салона стали дополнительные сиденья, которые можно разворачивать в двух направлениях. Пассажиры могут смотреть вперед или в сторону грузового отсека. Подобная компоновка напоминает автомобили сопровождения, которые используются при поездках по пустыне.

Наибольшее техническое изменение касается передней подвески. Впервые в истории Wrangler вместо традиционного неразрезного переднего моста установили независимую конструкцию. Ее ход составляет около 35,6 см спереди и 38,1 см сзади. Jeep рассчитывает благодаря этому улучшить курсовую устойчивость, точность вождения и контроль над колесами во время быстрой езды по неровной поверхности.