10 самых популярных автомобилей из салонов в Украине
Топ-10 самых популярных моделей октября
- Skoda Kodiaq — 245 авто;
- Renault Duster — 227;
- Volkswagen Touareg — 208;
- Toyota RAV4 — 205;
- Hyundai Tucson — 159;
- Toyota Land Cruiser Prado — 139;
- Skoda Octavia — 134;
- Mazda CX-5 — 125;
- Volkswagen Tiguan — 123
- BYD Sea Lion 06−115.
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