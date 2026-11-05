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10 самых популярных автомобилей из салонов в Украине

Технологии&Авто
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Skoda Kodiaq
Skoda Kodiaq
В октябре самым популярным новым автомобилем в Украине стал кроссовер Skoda Kodiaq. За месяц украинцы приобрели 245 таких машин. Он опередил Renault Duster и Volkswagen Touareg, занявшие второе и третье места соответственно.
Всего за октябрь в Украине реализовали 4,9 тыс. новых легковых автомобилей, сообщает «Укравтопром».

Топ-10 самых популярных моделей октября

В десятку бестселлеров украинского авторынка вошли:
  1. Skoda Kodiaq — 245 авто;
  2. Renault Duster — 227;
  3. Volkswagen Touareg — 208;
  4. Toyota RAV4 — 205;
  5. Hyundai Tucson — 159;
  6. Toyota Land Cruiser Prado — 139;
  7. Skoda Octavia — 134;
  8. Mazda CX-5 — 125;
  9. Volkswagen Tiguan — 123
  10. BYD Sea Lion 06−115.
Таким образом, наибольшее представительство в рейтинге имеют кроссоверы и внедорожники. Единственной моделью классического легкового автомобиля в первой десятке стала Skoda Octavia.
Ранее мы сообщали, что частые поломки могут превратить даже выгодную покупку автомобиля в постоянные издержки. Европейская организация OCU опросила более 85 тыс. водителей и определила марки и модели, которые реже всего заставляют владельцев обращаться к сервису.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
АвтоАвторынок УкраиныУкравтопром
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