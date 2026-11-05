Какие пикапы лучше не покупать в 2026 году: эксперты назвали три модели

В 2026 году при выборе пикапа следует обращать внимание не только на его цену и оснащение, но и на расходы на горючее, ремонт и последующее обслуживание. Некоторые модели могут оказаться менее выгодными, чем кажется на первый взгляд. Среди них — Honda Ridgeline, Nissan Frontier и Ram 1500.

Издание GOBankingRates проанализировало характеристики этих автомобилей и объяснило, почему их покупку следует тщательно обдумать.

Honda Ridgeline 2026 года

Стоимость — от $42 090 до $49 645 (около 1,8−2,2 млн грн).

Эксперты говорят, что Honda Ridgeline отличается комфортным салоном, плавностью движения и легкостью управления. По этим характеристикам он больше напоминает внедорожник, чем классический пикап. Однако по возможностям буксировки и проходимости на бездорожье модель уступает конкурентам.

Еще один недостаток — расход горючего. Автомобиль потребляет около 21 мили на галлон или 11,2 л на 100 км. Ввиду этого и относительно высокая цена Ridgeline может быть не самым выгодным вариантом.

Модель может заинтересовать водителей, которым не нужно перевозить тяжелые грузы. Однако эксперты обращают внимание на риск прекращения ее производства из-за сокращения продаж. Ситуацию усугубляет конкуренция, в частности со стороны Ford Maverick.

Автомобильный эксперт и основатель EVhype Роб Диллан отметил, что возможное прекращение производства может сказаться на доступности запчастей, а также на стоимости Ridgeline на вторичном рынке.

Nissan Frontier 2026 года

Стоимость — от $33 845 до $44 065 (около 1,5−1,9 млн грн).

Обновленный Nissan Frontier получил дополнительные системы помощи водителю и более удобные сиденья. В то же время, производитель не изменил силовую установку. Это вызывает вопрос о конкурентоспособности модели, ведь предыдущие версии критиковали из-за громкой работы двигателя и значительного расхода топлива.

Среди преимуществ пикапа — физические кнопки и переключатели, которыми удобно пользоваться во время движения. Однако по качеству отделки салона и возможностям буксировки Frontier уступает конкурентам. Устаревший дизайн и технологии могут оттолкнуть покупателей, которые ищут современный автомобиль.

По словам Диллана, модель использует устаревшие аккумуляторные технологии и имеет меньший запас хода по сравнению с более новыми конкурентами. В то же время в материале не уточняется, о какой именно версии силовой установки идет речь.

Ram 1500 2025 года

Стоимость — от $43 025 до $87 075 (около 1,9−3,8 млн грн).

Ram 1500 в 2025 году получил ряд существенных обновлений. В частности, вместо двигателей V8 изготовитель предложил два варианта рядных шестицилиндровых турбодвигателей. Также автомобиль оснастили модернизированными технологиями и обновленным интерьером.

Выход новых моделей 2026 года может способствовать снижению цены предыдущей версии. Однако эксперты не считают Ram 1500 удачным приобретением из-за замечаний по его безопасности.

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В частности, компания Stellantis, которой принадлежит бренд Ram, отозвала в США около 33 777 пикапов Ram 1500. Причиной стали повреждения кольцевых энкодеров передних колесных подшипников. Такой дефект может нарушить работу электронной системы стабилизации или привести к ее отключению.