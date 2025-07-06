В Великобритании на 30% уменьшили количество рабочих мест из-за ChatGPT — Finance.ua
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В Великобритании на 30% уменьшили количество рабочих мест из-за ChatGPT

Мир
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В Великобритании на 30% уменьшили количество рабочих мест из-за ChatGPT
В Великобритании на 30% уменьшили количество рабочих мест из-за ChatGPT
В Великобритании на 30% уменьшили количество вакансий для молодежи из-за ChatGPT.
Об этом пишет The Guardian со ссылкой на исследование Andzuna.
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Сейчас вакансии для выпускников, стажеров, интернов и младших сотрудников, для которых не нужно высшее образование, составляют 25% рынка в Великобритании — это на 4% меньше, чем в 2022-м.
Компании чаще используют искусственный интеллект как средство повышения эффективности и сокращения численности персонала.

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В частности, благодаря технологиям, крупные компании могут в разы быстрее прорабатывать запросы от клиентов.
В то же время прогресс в области ИИ может привести к еще большему сокращению рабочих мест — в 2023 году телекоммуникационная компания BT планировала сократить 40−55 тысяч сотрудников.
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Руководитель Anthropic, разрабатывающей искусственный интеллект, предупредил, что технология может уничтожить половину всех начальных должностей в офисах в течение следующих пяти лет и увеличить уровень безработицы на 10−20%.
По оценкам Института Тони Блэра, возможную потерю работы можно компенсировать, создавая новые места благодаря ИИ.
По материалам:
The Village Україна
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