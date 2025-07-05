У Toyota рекордные продажи третий месяц подряд — Finance.ua

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У Toyota рекордные продажи третий месяц подряд

Фондовый рынок
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У Toyota рекордные продажи третий месяц подряд
У Toyota рекордные продажи третий месяц подряд
По итогам мая продажи Toyota Motor Corp. достигли третьего подряд месячного рекорда благодаря высокому спросу на гибридные автомобили в США, Японии и Китае.
Об этом сообщило агентство Bloomberg.
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«Глобальные продажи Toyota, включая дочерние компании Daihatsu Motor Co. и Hino Motors Ltd., составили 955 532 автомобиля в прошлом месяце, что на 8% больше, чем годом ранее. Мировое производство составило 906 984 единицы», — говорится в публикации.
Так, продажи автомобилей Toyota и ее бренда Lexus выросли более чем на 4% в Японии, на 7% - в Китае и на 11% - в Северной Америке.
При этом Toyota в следующем месяце повысит цены более чем на 200 долларов на некоторые продающиеся в США автомобили в рамках регулярного пересмотра цен.

Угроза убытков из-за тарифов

Агентство отмечает, что крупнейшие японские автопроизводители, которые в значительной степени зависят от рынка США, могут понести миллиардные убытки, если переговоры с Белым домом не приведут к снижению уровня тарифов.
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В мае Toyota заявила, что ожидает убытков от тарифов в размере 180 млрд японских иен (1,2 млрд долларов) только в апреле и мае.
Другие японские автопроизводители также испытывают трудности:
  • Nissan Motor Co. и Honda Motor Co. прогнозируют убытки в размере 3 млрд долларов;
  • Продажи Nissan в мае сократились на 6% (реализовано 256 159 единиц), а производство — почти на 17% до 229 645 единиц;
  • Honda в мае продала на 4% меньше — 298 167 единиц, а производство уменьшилось на 6%;
  • Subaru и Mazda пока не предоставили обновленные прогнозы прибыли на 2025/2026 финансовый год.
По материалам:
Корреспондент.net
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