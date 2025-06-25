Продажи Tesla в Европе падают пятый месяц подряд — Finance.ua

Продажи Tesla в Европе падают пятый месяц подряд Сегодня 22:41 — Технологии&Авто

Продажи Tesla в Европе падают пятый месяц подряд

Продажа новых автомобилей Tesla в Европе упала на 27,9% в мае в годовом измерении, тогда как в целом продажи электромобилей в регионе подскочили на 27,2%, и обновленная Model Y американского производителя электрокаров пока не демонстрирует признаков возрождения бренда.

Об этом пишет Reuters.

Общие продажи автомобилей в Европе выросли на 1,9%, причем наибольший рост обеспечили гибриды и автомобили, работающие на альтернативных видах топлива, показали данные Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA).

Продажа Tesla в Европе падает уже пятый месяц подряд, на фоне того, как клиенты переходят на более дешевые китайские электромобили, а в некоторых случаях протестуют против политики CEO Tesla Илона Маска.

Доля Tesla на европейском рынке в мае упала до всего 1,2% с 1,8% годом ранее.

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Обновленная модель Y призвана обновить устаревший модельный ряд компании, на фоне того, как традиционные автопроизводители и китайские конкуренты быстро запускают электромобили на фоне торгового напряжения.

Майские продажи новых автомобилей в ЕС, Великобритании и Европейской ассоциации свободной торговли выросли до 1,11 млн автомобилей после падения на 0,3% в апреле, показали данные ACEA.

Регистрации китайской государственной компании SAIC Motor и немецкой BMW выросли на 22,5% и 5,6% соответственно, в то время как японская Mazda упала на 23%. Только в ЕС общая продажа автомобилей упала на 0,6% в этом году.

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Это происходит несмотря на растущий спрос на электромобили, при этом регистрации аккумуляторных электромобилей (BEV), гибридов с возможностью зарядки от сети (PHEV) и гибридно-электрических (HEV) автомобилей выросли на 26,1%, 15% и 19,8% соответственно.

Продажи BEV, HEV и PHEV в ЕС вместе достигли 58,9% регистраций легковых автомобилей в мае по сравнению с 48,9% в мае 2024 года.

Среди крупнейших рынков ЕС продажи новых автомобилей в Испании и Германии выросли на 18,6% и 1,2% соответственно, в то время как во Франции и Италии они упали на 12,3% и 0,1%. В Великобритании количество регистраций выросло на 1,6%.

УНН По материалам:

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