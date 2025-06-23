Роботакси Teslа: как будет работать — Finance.ua

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Роботакси Teslа: как будет работать

Фондовый рынок
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Роботакси Teslа: как будет работать
Роботакси Teslа: как будет работать
Tesla запустила свою долгожданную службу роботакси в Остине, штат Техас, в воскресенье, 22 июня, пишет theverge.
Сервис не открыт для широкой публики, и он не полностью «без присмотра», как когда-то обещал Илон Маск.
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Маск объявил о «запуске роботакси» в соцсети X и назвал это событие «завершением десятилетней тяжелой работы».

Как будет работать

Автомобили будут оснащены работающими в Tesla «мониторами безопасности» на переднем пассажирском сиденье, которые смогут реагировать на опасную ситуацию, нажимая кнопку аварийного отключения.
Другие операторы автономных транспортных средств размещают мониторы безопасности на водительском или пассажирском сиденье, но обычно только на этапе тестирования. Tesla уникальна тем, что использует мониторы безопасности во время коммерческого обслуживания.
Поездки ограничены геозонированной зоной города, которую компания тщательно нанесла на карту. А в некоторых случаях Tesla использует автомобили для преследования и дистанционных водителей в качестве дополнительного подкрепления.
Согласно веб-сайту Tesla, сервис будет доступен только по приглашениям на момент запуска.
Tesla не сообщила, когда сервис будет доступен широкой публике.
По материалам:
Finance.ua
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