В Норвегии выросли продажи Tesla благодаря спросу на Model Y — Finance.ua

В Норвегии выросли продажи Tesla благодаря спросу на Model Y
Продажи новых автомобилей Tesla в Норвегии выросли на 213% в мае по сравнению с тем же месяцем в прошлом году. В общей сложности было зарегистрировано 2600 авто.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные Норвежской дорожной федерации.
Что привело к росту спроса
Рост стал возможен благодаря высокому спросу на обновленный компактный внедорожник Model Y.
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Эта модель уже третий год остается самой популярной машиной в стране.
За пять месяцев 2025 г. общие продажи Tesla в Норвегии выросли на 8,3% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го.
В прошлом году полностью электрические автомобили составляли 90% всех новых продаж в Норвегии.
В этом году их доля составила 92,7%, согласно данным Норвежской дорожной федерации.
Это приближает страну к цели полностью отказаться от продажи бензиновых и дизельных машин.
Tesla предлагает беспроцентное финансирование в Норвегии и в нескольких странах.
Речь идет о клиентах, которые получат новый Model Y до конца июня.
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