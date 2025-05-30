Tesla вывела на дороги автономные Model Y — Finance.ua

Tesla вывела на дороги автономные Model Y Сегодня 03:15 — Технологии&Авто

Tesla вывела на дороги автономные Model Y

Компания Tesla приступила к тестированию полностью автономных автомобилей Model Y на улицах американского города Остин.

Об этом в соцсети Х рассказал гендиректор компании Илон Маск.

For the past several days, Tesla has been testing self-driving Model Y cars (no one in driver’s seat) on Austin public streets with no incidents.



A month ahead of schedule.



Next month, first self-delivery from factory to customer. — Elon Musk (@elonmusk) May 29, 2025

«В течение последних нескольких дней Tesla тестировала беспилотные (без водителя) автомобили Model Y на дорогах Остина — без инцидентов», — написал он.

По словам Маска, эти испытания прошли на месяц раньше, чем планировалось в соответствии с графиком.

Читайте также Китайский автопроизводитель BYD продает в Европе автомобилей больше, чем Tesla

«В следующем месяце: первая доставка с завода к клиенту», — добавил он.

Агентство Reuters отмечает , что в начале этого года Маск заявил, что такой запуск автономных автомобилей начнется с 10 или 20 единиц Model Y.

Напомним, продажи электромобилей Илона Маска в Европейском Союзе сократились на 52% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив всего 5475 единиц. В более широком регионе, охватывающем ЕС, ЕАСТ и Великобританию, падение составляет 49%.

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.