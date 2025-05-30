Tesla вывела на дороги автономные Model Y — Finance.ua

Tesla вывела на дороги автономные Model Y
Компания Tesla приступила к тестированию полностью автономных автомобилей Model Y на улицах американского города Остин.
Об этом в соцсети Х рассказал гендиректор компании Илон Маск.
For the past several days, Tesla has been testing self-driving Model Y cars (no one in driver’s seat) on Austin public streets with no incidents.— Elon Musk (@elonmusk) May 29, 2025
A month ahead of schedule.
Next month, first self-delivery from factory to customer.
«В течение последних нескольких дней Tesla тестировала беспилотные (без водителя) автомобили Model Y на дорогах Остина — без инцидентов», — написал он.
По словам Маска, эти испытания прошли на месяц раньше, чем планировалось в соответствии с графиком.
«В следующем месяце: первая доставка с завода к клиенту», — добавил он.
Агентство Reuters отмечает, что в начале этого года Маск заявил, что такой запуск автономных автомобилей начнется с 10 или 20 единиц Model Y.
Напомним, продажи электромобилей Илона Маска в Европейском Союзе сократились на 52% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив всего 5475 единиц. В более широком регионе, охватывающем ЕС, ЕАСТ и Великобританию, падение составляет 49%.
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