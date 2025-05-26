Китайский автопроизводитель BYD продает в Европе автомобилей больше, чем Tesla — Finance.ua

Китайский автопроизводитель BYD продает в Европе автомобилей больше, чем Tesla Сегодня 22:34 — Технологии&Авто

Китайский автопроизводитель BYD продает в Европе автомобилей больше, чем Tesla

Согласно отчету JATO Dynamics, старение модельного ряда и политика Илона Маска снизили спрос на автомобили американского производителя электромобилей Tesla.

Об этом сообщает «Укравтопром».

Показатели

В апреле BYD зарегистрировала в Европе 7231 электромобиль, в то время как Tesla — 7165 ед.

Так, Tesla сообщила об очередном месячном падении в апреле — продажи снизились на 49% в годовом исчислении. BYD продемонстрировала рост на 359% за тот же период благодаря своей широкой и конкурентоспособной линейке полностью электрических автомобилей и гибридов с подзарядкой от сети. Быстрое расширение BYD позволило ей опередить известные европейские автомобильные бренды, обогнав по продажам Fiat, Dacia и Seat в Великобритании; Fiat и Seat во Франции; Seat в Италии; и Fiat в Испании.

Как свидетельствует отчет , спрос на электромобили в Европе остается стабильным. В апреле количество регистраций BEV выросло на 28% по сравнению с прошлым годом, в основном благодаря китайским автомобильным брендам.

Несмотря на введение ЕС тарифов на электромобили китайского производства, регистрация таких авто за месяц выросла на 59% по сравнению с прошлым годом, тогда как автопроизводители из Европы, Японии, Южной Кореи и США зафиксировали 26% роста.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.