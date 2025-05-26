Китайский автопроизводитель BYD продает в Европе автомобилей больше, чем Tesla — Finance.ua

Китайский автопроизводитель BYD продает в Европе автомобилей больше, чем Tesla
Согласно отчету JATO Dynamics, старение модельного ряда и политика Илона Маска снизили спрос на автомобили американского производителя электромобилей Tesla.
Об этом сообщает «Укравтопром».
Показатели
В апреле BYD зарегистрировала в Европе 7231 электромобиль, в то время как Tesla — 7165 ед.
Так, Tesla сообщила об очередном месячном падении в апреле — продажи снизились на 49% в годовом исчислении. BYD продемонстрировала рост на 359% за тот же период благодаря своей широкой и конкурентоспособной линейке полностью электрических автомобилей и гибридов с подзарядкой от сети. Быстрое расширение BYD позволило ей опередить известные европейские автомобильные бренды, обогнав по продажам Fiat, Dacia и Seat в Великобритании; Fiat и Seat во Франции; Seat в Италии; и Fiat в Испании.
Как свидетельствует отчет, спрос на электромобили в Европе остается стабильным. В апреле количество регистраций BEV выросло на 28% по сравнению с прошлым годом, в основном благодаря китайским автомобильным брендам.
Несмотря на введение ЕС тарифов на электромобили китайского производства, регистрация таких авто за месяц выросла на 59% по сравнению с прошлым годом, тогда как автопроизводители из Европы, Японии, Южной Кореи и США зафиксировали 26% роста.
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