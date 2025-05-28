Продажи Tesla в ЕС сократились на 52% в апреле из-за политики Илона Маска — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Продажи Tesla в ЕС сократились на 52% в апреле из-за политики Илона Маска

Технологии&Авто
17
Продажи Tesla в ЕС сократились на 52% в апреле из-за политики Илона Маска
Продажи Tesla в ЕС сократились на 52% в апреле из-за политики Илона Маска
Продажи электромобилей Илона Маска в Европейском Союзе сократились на 52% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив всего 5475 единиц. В более широком регионе, охватывающем ЕС, ЕАСТ и Великобританию, падение составляет 49%.
Об этом информирует The Guardian.
Согласно последним данным Ассоциации европейских производителей автомобилей (ACEA), обнародованным во вторник, 27 мая, продажи автомобилей Tesla в Европейском Союзе в аналогичный период в 2024 году составили 11 540 единиц.
Читайте также
«Это падение следует за падением продаж Tesla в Европе в январе, феврале и марте, что свидетельствует о том, что противоречивая политика Маска и его связь с Белым домом Трампа вредят популярности бренда, поскольку в этом году в автосалонах Tesla появились протесты против Маска», — пояснили в издании.
В то же время, общий автомобильный рынок ЕС в апреле продемонстрировал небольшой рост на 1,3% в годовом исчислении, несмотря на нестабильную глобальную экономическую ситуацию. Продажи новых электромобилей в целом выросли на 26,4% с начала года, достигнув 558262 единиц и занимая 15,3% рынка ЕС.
Сигрид де Врис, генеральный директор ACEA, отметила, что хотя доля электромобилей медленно растет, этот процесс остается постепенным и неравномерным в разных странах Евросоюза.
Помимо влияния публичного имиджа Маска, на продажи Tesla в Европе также влияют внутренние факторы, такие как обновление модельного ряда компании, в частности новой модели Model Y. Также Tesla сталкивается с ростом конкуренции со стороны китайских производителей. В частности, китайская компания BYD в прошлом месяце впервые обогнала Tesla по количеству проданных электромобилей в Европе, по данным исследовательской компании Jato Dynamics.
По материалам:
Espreso.tv
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems