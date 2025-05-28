Продажи Tesla в ЕС сократились на 52% в апреле из-за политики Илона Маска — Finance.ua

Продажи Tesla в ЕС сократились на 52% в апреле из-за политики Илона Маска Сегодня 04:51 — Технологии&Авто

Продажи Tesla в ЕС сократились на 52% в апреле из-за политики Илона Маска

Продажи электромобилей Илона Маска в Европейском Союзе сократились на 52% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив всего 5475 единиц. В более широком регионе, охватывающем ЕС, ЕАСТ и Великобританию, падение составляет 49%.

Об этом информирует The Guardian

Согласно последним данным Ассоциации европейских производителей автомобилей (ACEA), обнародованным во вторник, 27 мая, продажи автомобилей Tesla в Европейском Союзе в аналогичный период в 2024 году составили 11 540 единиц.

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«Это падение следует за падением продаж Tesla в Европе в январе, феврале и марте, что свидетельствует о том, что противоречивая политика Маска и его связь с Белым домом Трампа вредят популярности бренда, поскольку в этом году в автосалонах Tesla появились протесты против Маска», — пояснили в издании.

В то же время, общий автомобильный рынок ЕС в апреле продемонстрировал небольшой рост на 1,3% в годовом исчислении, несмотря на нестабильную глобальную экономическую ситуацию. Продажи новых электромобилей в целом выросли на 26,4% с начала года, достигнув 558262 единиц и занимая 15,3% рынка ЕС.

Сигрид де Врис, генеральный директор ACEA, отметила, что хотя доля электромобилей медленно растет, этот процесс остается постепенным и неравномерным в разных странах Евросоюза.

Помимо влияния публичного имиджа Маска, на продажи Tesla в Европе также влияют внутренние факторы, такие как обновление модельного ряда компании, в частности новой модели Model Y. Также Tesla сталкивается с ростом конкуренции со стороны китайских производителей. В частности, китайская компания BYD в прошлом месяце впервые обогнала Tesla по количеству проданных электромобилей в Европе, по данным исследовательской компании Jato Dynamics.

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