В Украине зафиксирован рекорд продаж новых электрокаров — Finance.ua

В Украине зафиксирован рекорд продаж новых электрокаров Сегодня 20:05 — Технологии&Авто

В Украине зафиксирован рекорд продаж новых электрокаров

В мае 2025 года в Украине зарегистрировано 9 тысяч электромобилей. Это на 7,6% больше, чем в апреле, и на 23% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Об этом свидетельствуют данные Института исследований авторынка (ИДИ).

По прогнозам экспертов, в ближайшие месяцы динамика сохранится, поскольку с 2026 года вернется НДС на растаможку электромобилей. Это означает, что с нового года цена на электроавто может вырасти как минимум на 20−30%.

Кроме того, на цены повлияет новая налоговая политика США. Американские производители уже предупреждают, что новые правила представляют угрозу именно для них, а это может привести к еще большему удорожанию электромобилей из США.

Динамика рынка электромобилей в Украине, 2024−2025. Инфографика: eauto.org.ua

Какие авто покупали в мае

Более половины электромобилей, зарегистрированных в мае, это подержанные автомобили из-за границы. Их доля — 53,5%, или 4836 машин.

На втором месте внутренние перепродажи легковушек с электроприводом (BEV). Таковых было 2945 единиц или 32,6%.

Новые электромобили показали рекорд: 1251 машина (13,9% рынка) — это самое большое количество новых электроавто, которое когда-либо зарегистрировали в Украине за месяц.

Динамика в подсегментах

Внутренние перепродажи: +10,8% по сравнению с апрелем -6,9% по сравнению с маем 2024 года.

Импорт б/у электроавто: +0,7% MM, +39% YY.

Импорт новых авто: +33,8% MM, +78,7% YY.

Сколько электромобилей ездит в Украине

На конец мая 2025 года в Украине (без учета промышленного транспорта и электротранспорта на рельсах) насчитывается 164,9 тысячи электрических транспортных средств группы BEV.

легковые автомобили — 160,3 тыс.;

грузовики — 3,5 тыс.;

электробусы — 8 единиц;

мототехника — около 1 тыс.

Напомним, за 5 месяцев 2025 года украинцы подарили более 10 тысяч транспортных средств — и это только по официальным регистрациям. Топ-8 моделей «на подарок»:

Volkswagen Passat;

Toyota Camry;

Skoda Octavia;

VW Golf, Touareg, Tiguan;

BMW X5;

Mazda CX-5;

Audi A4;

Nissan Rogue.

Чаще всего дарят легковушки — 80% таких операций связано именно с ними. Грузовики заняли здесь 12%, полуприцепы — 3%, мотоциклы — 2%. Остальное — прицепы и автобусы.

Інститут досліджень авторинку По материалам:

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