В Украине зафиксирован рекорд продаж новых электрокаров — Finance.ua

В Украине зафиксирован рекорд продаж новых электрокаров
В мае 2025 года в Украине зарегистрировано 9 тысяч электромобилей. Это на 7,6% больше, чем в апреле, и на 23% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
Об этом свидетельствуют данные Института исследований авторынка (ИДИ).
По прогнозам экспертов, в ближайшие месяцы динамика сохранится, поскольку с 2026 года вернется НДС на растаможку электромобилей. Это означает, что с нового года цена на электроавто может вырасти как минимум на 20−30%.
Кроме того, на цены повлияет новая налоговая политика США. Американские производители уже предупреждают, что новые правила представляют угрозу именно для них, а это может привести к еще большему удорожанию электромобилей из США.
Какие авто покупали в мае
Более половины электромобилей, зарегистрированных в мае, это подержанные автомобили из-за границы. Их доля — 53,5%, или 4836 машин.
На втором месте внутренние перепродажи легковушек с электроприводом (BEV). Таковых было 2945 единиц или 32,6%.
Новые электромобили показали рекорд: 1251 машина (13,9% рынка) — это самое большое количество новых электроавто, которое когда-либо зарегистрировали в Украине за месяц.
Динамика в подсегментах
- Внутренние перепродажи: +10,8% по сравнению с апрелем -6,9% по сравнению с маем 2024 года.
- Импорт б/у электроавто: +0,7% MM, +39% YY.
- Импорт новых авто: +33,8% MM, +78,7% YY.
Сколько электромобилей ездит в Украине
На конец мая 2025 года в Украине (без учета промышленного транспорта и электротранспорта на рельсах) насчитывается 164,9 тысячи электрических транспортных средств группы BEV.
- легковые автомобили — 160,3 тыс.;
- грузовики — 3,5 тыс.;
- электробусы — 8 единиц;
- мототехника — около 1 тыс.
Напомним, за 5 месяцев 2025 года украинцы подарили более 10 тысяч транспортных средств — и это только по официальным регистрациям. Топ-8 моделей «на подарок»:
- Volkswagen Passat;
- Toyota Camry;
- Skoda Octavia;
- VW Golf, Touareg, Tiguan;
- BMW X5;
- Mazda CX-5;
- Audi A4;
- Nissan Rogue.
Чаще всего дарят легковушки — 80% таких операций связано именно с ними. Грузовики заняли здесь 12%, полуприцепы — 3%, мотоциклы — 2%. Остальное — прицепы и автобусы.
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