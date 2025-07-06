Windows изменит дизайн «экрана смерти» и отобразит неисправный системный драйвер — Finance.ua

Windows изменит дизайн «экрана смерти» и отобразит неисправный системный драйвер 06.07.2025, 00:24 — Технологии&Авто

Windows изменит дизайн «экрана смерти» и отобразит неисправный системный драйвер

В Windows 11 «Синий экран смерти» (BSOD), который извещал об ошибках, изменят на упрощенный черный экран, отказываясь от синего цвета, печального смайлика и QR-кода.

Об этом сообщает The Verge.

Что изменится

Новый BSOD визуально похож на экран обновления, однако будет предоставлять важную информацию, такую ​​как код остановки и неисправный системный драйвер.

Это избавит IT-администраторов от необходимости выгружать и анализировать дампы памяти, упрощая выявление причин проблем.

«Это действительно попытка добавить ясности, предоставить лучшую информацию и позволить нам и пользователям действительно добраться до сути проблемы, чтобы мы могли быстрее ее решить. Отчасти это просто более чистая информация о том, что именно пошло не так, это Windows или какой-то компонент», — отметил вице-президент отдела безопасности предприятий в Microsoft Дэвид Вестон.

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Microsoft планирует развернуть обновленный дизайн BSOD в Windows 11 «позже этим летом».

Это обновление вместе с функцией Quick Machine Recovery, разработанной для быстрого восстановления компьютеров, которые не могут загрузиться, является частью широких усилий Microsoft по повышению устойчивости Windows.

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