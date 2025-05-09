Microsoft вскоре выпустит ИИ, который сможет менять ваши настройки Windows — Finance.ua
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Microsoft вскоре выпустит ИИ, который сможет менять ваши настройки Windows

Фондовый рынок
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Microsoft готовит масштабное обновление Windows 11 с целым пакетом ИИ-функций, и главная из них — новый интеллектуальный помощник прямо в приложении настроек.
Это не просто чат-бот, а полноценный агент, способный самостоятельно настраивать параметры системы по запросу пользователя: будь то чувствительность мыши, яркость экрана или сложные сетевые настройки.
Помощник будет встроен в верхнюю панель окна настроек и сможет не только отвечать на вопросы, но и предлагать конкретные действия вплоть до полного автоматического применения изменений, если пользователь даст добро.
На старте доступ получат только участники Windows Insider на устройствах с ARM-чипами Snapdragon, но в скором времени появится поддержка и для обычных x86-систем. Дата полноценного релиза пока не названа.
Параллельно Microsoft обновляет и другие части Windows 11. Приложение «Фотографии» теперь будет оснащено динамичным ИИ-освещением: три виртуальных источника света позволят редактировать снимки с большей гибкостью. В Snipping Tool появятся умная обрезка, текстовый опознаватель и пипетка для точного цветового захвата.
По материалам:
УНІАН
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