Microsoft запускает Copilot Vision для Windows: ИИ теперь видит и помогает в реальном времени (видео) — Finance.ua
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Microsoft запускает Copilot Vision для Windows: ИИ теперь видит и помогает в реальном времени (видео)

Технологии&Авто
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Microsoft запускает Copilot Vision для Windows: ИИ теперь видит и помогает в реальном времени (видео)
Microsoft запускает Copilot Vision для Windows: ИИ теперь видит и помогает в реальном времени (видео)
Компания Microsoft запустила новую функцию Copilot Vision для Windows в США. Инструмент позволяет искусственному интеллекту видеть содержимое экрана пользователя и давать советы или подсказки в режиме реального времени.

Что известно о новой функции

Функция, которую можно активировать вручную, стала доступна пользователям Windows 10 и 11.
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Она позволяет Copilot «видеть» открытое окно программы или браузера и комментировать действия пользователя, помогать в навигации, анализировать изображение, давать рекомендации или отвечать на вопросы.
Благодаря этому Copilot может, например, пошагово показать, как выполнить задание в определенном приложении, или проверить, достаточно ли вещей в списке для путешествия.
Отдельная функция Highlights позволяет Copilot подсвечивать элементы интерфейса с разъяснением, куда нажать и что сделать.
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В то же время пользователь может параллельно делиться двумя окнами, а Copilot сможет «связать» между собой контекст из разных приложений — для более глубокого анализа и более точных советов.
В Microsoft отмечают, что Copilot Vision — это опциональный инструмент, который активируется только с согласия пользователя.
Для начала работы достаточно открыть приложение Copilot, нажать на иконку в виде очков, выбрать нужное окно — и ИИ начнет взаимодействие.
Обновление стало частью проекта Copilot Labs, в рамках которого Microsoft тестирует и усовершенствует функции своего виртуального ассистента.
В компании добавляют, что Copilot Vision будет дальше развиваться на основе отзывов пользователей, а в будущем ожидаются новые возможности.
Функция уже доступна в США, а в других странах вне Европы появится в ближайшее время.
По материалам:
Ain.Ua
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