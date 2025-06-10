Microsoft представила портативную игровую консоль ROG Xbox Ally — Finance.ua
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Microsoft представила портативную игровую консоль ROG Xbox Ally

Технологии&Авто
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Microsoft вместе с ASUS официально анонсировала новую портативную игровую консоль ROG Xbox Ally. Устройство работает на адаптированной версии Windows 11, оптимизированной для сенсорного и геймпадного управления. Консоль будет доступна в двух версиях: базовой Xbox Ally и флагманской Xbox Ally X.
Базовая модель Xbox Ally оснащена процессором AMD Ryzen Z2 A, 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и накопителем SSD M.2 на 512 ГБ. Устройство поддерживает технологии связи Wi-Fi 6E (2×2) и Bluetooth 5.4, а также имеет 2 порта USB 3.2 Gen 2 Type-C, считыватель карт microSD UHS-II и комбинированный аудиоразъем 3,5 мм. Встроенный аккумулятор получил емкость 60 Вт-ч.
Microsoft представила портативную игровую консоль ROG Xbox Ally
Более дорогая версия Xbox Ally X получила более мощный чип AMD Ryzen AI Z2 Extreme со встроенным нейронным процессором, 24 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и накопитель SSD M.2 на 1 ТБ. Консоль также поддерживает Wi-Fi 6E (2×2) и Bluetooth 5.4, имеет один порт USB4 Type-C, один порт USB 3.2 Gen 2 Type-C, считыватель карт microSD UHS-II и комбинированный аудиоразъем 3,5 мм. Аккумулятор в этой модели уже имеет емкость 80 Вт-ч.
Microsoft представила портативную игровую консоль ROG Xbox Ally
Обе модели имеют 7-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1080p, яркостью 500 нит, частотой 120 Гц и поддержкой технологии AMD FreeSync Premium. Кроме того, экраны защищены стеклом Corning Gorilla Glass Victus+.
Microsoft представила портативную игровую консоль ROG Xbox Ally
В этих консолях Microsoft оптимизировала Windows 11 для портативного гейминга, убирая лишние фоновые процессы и элементы, влияющие на производительность. Компания также обновила Xbox App, превратив его в полноценный лаунчер, объединяющий библиотеки Steam, Epic Games и другие платформы.
Microsoft пока не раскрывает цены на консоли Xbox Ally, однако сообщается, что они поступят в продажу к рождественским праздникам 2025 года.
По материалам:
mezha.media
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