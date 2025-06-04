Microsoft прекратит беспокоить сообщениями об Edge — Finance.ua

Microsoft прекратит беспокоить сообщениями об Edge Сегодня 03:26 — Фондовый рынок

Изменения, внесенные Microsoft в ответ на Закон о цифровых рынках, уже включали разрешение пользователям Windows в регионах, на которые он распространяется, деинсталлировать Edge и удалять результаты Bing по поиску Windows, но теперь этот список расширяется в некоторых значимых аспектах.

Новые функции, объявленные в понедельник для пользователей Microsoft Windows в Европейской экономической зоне (ЕС плюс Исландия, Лихтенштейн и Норвегия), включают возможность удалить Microsoft Store и избежать лишних нареканий или подсказок с просьбой установить Microsoft Edge в качестве браузера по умолчанию, если они не решили его открыть.

Последнюю функцию я хотел бы иметь в Соединенных Штатах, и, согласно сообщению Microsoft, она уже работает в ЕЭС, начиная с версии Edge 137.0.3296.52, которая вышла 29 мая.

Кроме того, установка другого браузера, например, Chrome, Firefox, Brave или другого, закрепляет его на панели задач, если пользователь не решит этого не делать. Хотя настройка другого браузера по умолчанию уже привязывает его к нескольким типам ссылок и файлам, таким как https и .html, теперь пользователи в ЕЭС увидят, что он применяется к большему количеству типов, таких как «read», ftp и .svg.

Для некоторых пользователей изменения в браузере по умолчанию уже доступны в бета-версии, а широкое внедрение в Windows 10 и Windows 11 запланировано на июль.

Microsoft также объяснила, что даже после удаления программы «Магазин» из «Пуск» и «Настройки», «программы, установленные и распространяемые из Microsoft Store, будут продолжать получать обновления», и ее всегда можно будет переустановить.

Среди других упомянутых изменений — автоматическое добавление сторонними приложениями результатов веб-поиска в Windows Search после установки, а также возможность менять поставщиков услуг поиска в соответствии с предпочтениями пользователя. После выхода обновлений в начале июня приложение Microsoft Bing, а также Панель виджетов и Экран блокировки будут открывать веб-содержимое с помощью браузера по умолчанию.

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