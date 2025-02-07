Украина готова к консультациям с ЕС по тарифной либерализации — ОП Сегодня 09:15 — Казна и Политика

Украина готова к консультациям с ЕС по тарифной либерализации — ОП

Украина готова начать консультации с Европейской Комиссией по тарифной либерализации.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква на встрече с министром по делам внешней торговли Франции Лораном Сен-Мартеном в Киеве.

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква встретился с министром по делам внешней торговли Франции Лораном Сен-Мартеном. (…) Заместитель руководителя Офиса президента подчеркнул, что Украина готова начать процесс консультаций с Европейской Комиссией по тарифной либерализации", — говорится в сообщении на сайте Офиса президента.

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По словам Жовквы, либерализованные условия торговли, предоставленные ЕС с 2022 года для товаров украинского происхождения, «чрезвычайно важны для устойчивости, восстановления и экономического роста Украины. Это также отвечает процессу вступления Украины в ЕС и поддержке Украины со стороны Евросоюза во время борьбы с российской агрессией».

Собеседники договорились поддерживать активный диалог и об укреплении двусторонней торговли, и о постепенной интеграции Украины во внутренний рынок ЕС.

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Жовква и Сен-Мартен уделили особое внимание прогрессу Украины в переговорах о вступлении в ЕС, а также о важности согласования условий либерализации торговли в ближайшее время.

Отмечено, что Жовква также поблагодарил за поддержку Украины со стороны Франции, в частности, за укрепление безопасности и обороноспособности.

В ходе встречи обсуждались совместные усилия для консолидации международной поддержки Украины для достижения справедливого и длительного мира.

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