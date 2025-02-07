Украина готова к консультациям с ЕС по тарифной либерализации — ОП — Finance.ua
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Украина готова к консультациям с ЕС по тарифной либерализации — ОП

Казна и Политика
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Украина готова к консультациям с ЕС по тарифной либерализации — ОП
Украина готова к консультациям с ЕС по тарифной либерализации — ОП
Украина готова начать консультации с Европейской Комиссией по тарифной либерализации.
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква на встрече с министром по делам внешней торговли Франции Лораном Сен-Мартеном в Киеве.
Заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква встретился с министром по делам внешней торговли Франции Лораном Сен-Мартеном. (…) Заместитель руководителя Офиса президента подчеркнул, что Украина готова начать процесс консультаций с Европейской Комиссией по тарифной либерализации", — говорится в сообщении на сайте Офиса президента.
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По словам Жовквы, либерализованные условия торговли, предоставленные ЕС с 2022 года для товаров украинского происхождения, «чрезвычайно важны для устойчивости, восстановления и экономического роста Украины. Это также отвечает процессу вступления Украины в ЕС и поддержке Украины со стороны Евросоюза во время борьбы с российской агрессией».
Собеседники договорились поддерживать активный диалог и об укреплении двусторонней торговли, и о постепенной интеграции Украины во внутренний рынок ЕС.
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Жовква и Сен-Мартен уделили особое внимание прогрессу Украины в переговорах о вступлении в ЕС, а также о важности согласования условий либерализации торговли в ближайшее время.
Отмечено, что Жовква также поблагодарил за поддержку Украины со стороны Франции, в частности, за укрепление безопасности и обороноспособности.
В ходе встречи обсуждались совместные усилия для консолидации международной поддержки Украины для достижения справедливого и длительного мира.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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