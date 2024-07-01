Украина продолжит постепенную валютную либерализацию — Меморандум с МВФ — Finance.ua
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Украина продолжит постепенную валютную либерализацию — Меморандум с МВФ

Валюта
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Украина продолжит постепенную валютную либерализацию — Меморандум с МВФ
Украина продолжит постепенную валютную либерализацию — Меморандум с МВФ
Обновленный меморандум с Международным валютным фондом предусматривает дальнейшую валютную либерализацию.
Об этом идет речь в отчете Международного валютного фонда.
«Мы и дальше будем бдительны, продолжая выполнение дорожной карты либерализации валютной политики в рамках нашей Стратегии для сохранения макроэкономической стабильности. Чтобы обеспечить эффективность наших усилий по либерализации, мы будем продолжать внимательно следить за ситуацией, в том числе с помощью данных на уровне банков», — говорится в нем.
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Отмечается, что недавно Украина смягчила валютные ограничения, позволив, в частности, репатриацию дивидендов и погашение внешних займов.
Отмечается, что эти реформы направлены на улучшение инвестиционной среды и содействие привлечению капитала в Украину, учитывая оценки макроэкономических условий и перспектив.
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