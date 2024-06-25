Валютная либерализация сократила резервы Украины на $3,4 млрд: кто покупает больше всего валюты — Finance.ua

Валютная либерализация сократила резервы Украины на $3,4 млрд: кто покупает больше всего валюты Сегодня 08:00 — Валюта

Валютная либерализация сократила резервы Украины на $3,4 млрд: кто покупает больше всего валюты

Результатом масштабных по последствиям действий по валютной либерализации стало сокращение валютных резервов на $3,4 млрд. Такое ослабление на валютном рынке можно назвать «сомнительным» по пользе, ведь это рекордное с начала войны сокращение валютных резервов в пределах одного месяца.

Об этом пишет Zn.ua со ссылкой на экспредседателя Совета НБУ, академика Национальной академии наук Украины Богдана Данилишина.

Читайте также Банкир объяснил, что будет с курсом доллара в конце июня

«Стоит ли таких расходов решение Национального банка Украины о снятии всех ограничений на импорт услуг и лимитов на выплаты по новым кредитам в пользу нерезидентов — вопрос», — делится своими размышлениями эксперт.

С января по май, по наблюдению эксперта, НБУ, реагируя на ситуацию, проводил многочисленные валютные интервенции на межбанковском валютном рынке. В ходе этих интервенций реализовано $11,2 млрд. Из упомянутой суммы необходимо, по уточнению автора статьи, минусовать покупку валюты.

Читайте также В Нацбанке рассказали, какие факторы сейчас влияют на курс гривны

«Недельные нетто-продажи валюты в последние недели были ощутимо высокими», — уточняет Данилишин.

Прирост спроса на иностранную валюту в основном связан с давлением на рынке покупок населения и малого бизнеса.

«За январь-май 2024 года они купили наличную валюту на сумму $9,7 млрд, что на $2,6 млрд превышает показатель аналогичного периода в прошлом году», — отмечает автор статьи.

Справка Finance.ua:

по данным НБУ, ситуация на валютном рынке Украины оставалась контролируемой, несмотря на ослабление курса гривны, в том числе под влиянием увеличения бюджетных расходов;

банкиры, домохозяйства и финансовые аналитики ожидают роста курса доллара к гривне в течение следующих 12 месяцев;



в мае население купило валюты на 971,5 млн долларов больше, чем продало, что стало рекордным показателем с начала текущего года.



Finance.ua запустил бесплатную валютную рассылку для тех, кто следит за валютным рынком и хочет понимать и анализировать связанные с валютным курсом события. Получайте каждый понедельник важнейшие обновления за неделю в мире валют, эксклюзивные финансовые советы и прогнозы по курсам на предстоящую неделю прямо на ваш почтовый ящик!

Дзеркало Тижня По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.