В Нацбанке рассказали, какие факторы сейчас влияют на курс гривны — Finance.ua

В Нацбанке рассказали, какие факторы сейчас влияют на курс гривны Сегодня 11:02 — Валюта

В Нацбанке рассказали, какие факторы сейчас влияют на курс гривны, unsplash.com

Сегодня на курс гривны влияет очень много разных факторов. Однако в целом ситуация находится под контролем Национального банка. К примеру, незначительное ослабление гривны в мае связано с активизацией бюджетных расходов.

Об этом рассказал экономист и член совета НБУ Василий Фурман в комментарии 24 канала.

На курс гривны также влияют следующие факторы:

уменьшение поступлений валюты от экспортеров агропромышленного комплекса на фоне истощения урожаев в прошлом году;

либерализация на валютном рынке;

сезонность — в отдельные периоды гривна усиливается, в другие — ослабляется.

«Может ли быть в Украине усиление гривны? Может, но мы должны не забывать, что сейчас идет война и есть большой разбаланс валютного рынка, который Нацбанк покрывает своими интервенциями. Будет ли „гривнепад“? Нет, не будет, потому что ситуация на валютном рынке полностью под контролем Национального банка. Будет ли банковская система в Украине устойчивой? Конечно будет», — подчеркнул экономист.

Он подчеркнул, что очень важно доверять гривне. Например, когда покупают военные облигации и таким образом финансируют нашу победу, потому что эти средства идут на финансирование военно-промышленного комплекса. В то время как внешняя финансовая помощь расходуется больше на гуманитарные цели и восстановление.

«Ситуация под полным контролем Национального банка. Инфляция тоже, она невелика сегодня — 3,9%», — подчеркнул экономист.

Почему золотовалютные запасы уменьшились

Также на ослабление гривны в мае повлияло уменьшение международных резервов Украины более чем на 3 миллиарда долларов. Впрочем, по словам Фурмана, это прогнозируемое сокращение и в июне, когда Украина будет получать международные транши, они будут расти.

Нацбанк продал эти 3 миллиарда золотовалютных резервов для поддержания устойчивости валютного рынка. Следовательно, те колебания гривны, которые мы видим — не угрожающие.

После перехода к управляемой гибкости мы видим позитивные сдвиги на валютном рынке. Например, в последние месяцы объем торгов на валютном рынке без участия Национального банка увеличился более чем в 3,5 раза, чем когда был фиксированный курс. Множественность курсов вообще исчезла, а разница между наличным и безналичным курсом очень незначительна и колеблется в пределах около 1%", — подытожил экономист.

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Телеканал 24 По материалам:

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