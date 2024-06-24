Банкир объяснил, что будет с курсом доллара в конце июня — Finance.ua

Банкир объяснил, что будет с курсом доллара в конце июня Сегодня 15:04 — Валюта

Банкир объяснил, что будет с курсом доллара в конце июня

В последнюю неделю июня валютный рынок будет находиться в пределах новых коридоров, которые предполагают, что курс доллара уже не опустится ниже 40 грн. Ситуация будет развиваться согласно режиму «управляемой гибкости».

Такой прогноз сделал начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, пишет Oboz.ua. По его словам, ежедневные курсовые изменения ожидаются на уровне до 30−50 коп. в банках и до 50 коп. в обменных пунктах

Банкир добавил, что разница курсов покупки составит 20−30 коп. в банках и 30−50 коп. в обменниках. При этом разница курсов продаж будет 10−20 коп. в банках и 30−50 коп. в обменниках. Так, разница будет составлять в среднем 30−50 коп. А курсовые отклонения ожидаются в пределах 2% в неделю.

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«На валютном рынке будет наблюдаться периодическое изменение векторов: после периода роста курсов наступит период их снижения, и наоборот. Однако предполагаем, что курс не выйдет за пределы 2% недельного колебания. Да и вообще валютный рынок будет находиться в пределах новых коридоров, предполагающих, что курс доллара уже не опустится ниже 40 грн», — объяснил Лесовой.

Согласно прогнозу банкира, в период с 24 по 30 июня доллар будет в пределах 40−41,2 грн. Вечером 21 июня банки выставили курс на среднем уровне 40,4/40,9 грн (покупка/продажа). Обменники — 40,39/40,91 грн.

Лесовой подчеркнул, что ситуация на валютном рынке будет развиваться в соответствии с режимом «управляемой гибкости». То есть в системе частых, но прогнозируемых и неугрожающих изменений.

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