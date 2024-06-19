Каким будет курс доллара в Украине в ближайшие дни — Finance.ua
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Каким будет курс доллара в Украине в ближайшие дни

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Курс доллара в Украине в большинстве касс банков на текущей неделе до 21 июня будет находиться в пределах от 39,95 до 41,45 грн/долл., а в обменниках финкомпаний — в пределах от 40,10 до 41,35 грн/долл., прогнозирует аналитик Алексей Козырев.
«Ценники по наличному евро в банках будут находиться в пределах широкого коридора купли и продажи от 42,60 до 45,00 грн. А в пунктах обмена валюты финкомпаний этот коридор будет находиться в пределах от 43,20 до 44,95 грн», — отметил эксперт.
По его прогнозу, если на межбанке в этот период котировки доллара будут находиться в пределах коридора 40,15 — 40,95 грн/долл., то из-за перерасчета пар евро/доллар и доллар/гривна курс безналичного евро будет находиться в пределах коридора от 42,63 до 44,51 грн/евро.
«НБУ продолжит активно выходить на торги с интервенциями по продаже доллара. Но, учитывая начало периода бюджетных платежей в бизнесе, объемы необходимых вливаний для поддержки курса гривны на торгах несколько сократятся», — добавил Козырев.
Больше относительно курса — в видео.
По материалам:
УНІАН
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