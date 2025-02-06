Сколько тратят в ЕС на здравоохранение: средний чек на 1 жителя (инфографика) — Finance.ua
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Сколько тратят в ЕС на здравоохранение: средний чек на 1 жителя (инфографика)

Личные финансы
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Сколько тратят в ЕС на здравоохранение: средний чек на 1 жителя (инфографика)
Сколько тратят в ЕС на здравоохранение: средний чек на 1 жителя (инфографика)
Как сообщает Евростат в своей статистике, в 2022 году расходы на профилактическое здравоохранение в ЕС составили 5,5% от общих расходов на здравоохранение.
Эта доля отражает влияние профилактических мер, активированных в ответ на пандемию COVID-19, все еще действовавших в 2022 году.
В результате расходы на профилактическое здравоохранение выросли с 2,9% в 2019 году и 3,5% в 2020 году до 6,1% в 2021 году.
Сколько тратят в ЕС на здравоохранение: средний чек на 1 жителя (инфографика)

Где больше всего

Самые высокие доли были:
  • в Германии (7,9% от общих расходов на здравоохранение),
  • Австрии (7,4%)
  • Финляндии (6,4%).
Наименьшая доля зафиксирована:
  • на Мальте (1,2%),
  • за ней следует Польша (1,9%)
  • Словакия (2,0%).
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Сколько расходов на одного жителя

Расходы на профилактику в ЕС составили 202 евро на жителя, что на 6% меньше по сравнению с 2021 годом (216 евро на жителя).
Среди стран ЕС Германия (458 евро) имела самые высокие затраты на профилактику на душу населения, за ней следуют Австрия (411 евро) и Нидерланды (312 евро).
В Польше (22 евро), Румынии (24 евро) и Болгарии (31 евро) зафиксированы наименьшие расходы.
Сколько тратят в ЕС на здравоохранение: средний чек на 1 жителя (инфографика)
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Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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