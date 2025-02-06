Сколько тратят в ЕС на здравоохранение: средний чек на 1 жителя (инфографика) — Finance.ua

Сколько тратят в ЕС на здравоохранение: средний чек на 1 жителя (инфографика) Сегодня 08:00 — Личные финансы

Сколько тратят в ЕС на здравоохранение: средний чек на 1 жителя (инфографика)

Как сообщает Евростат в своей статистике, в 2022 году расходы на профилактическое здравоохранение в ЕС составили 5,5% от общих расходов на здравоохранение.

Эта доля отражает влияние профилактических мер, активированных в ответ на пандемию COVID-19, все еще действовавших в 2022 году.

В результате расходы на профилактическое здравоохранение выросли с 2,9% в 2019 году и 3,5% в 2020 году до 6,1% в 2021 году.

Где больше всего

Самые высокие доли были:

в Германии (7,9% от общих расходов на здравоохранение),

Австрии (7,4%)

Финляндии (6,4%).

Наименьшая доля зафиксирована:

на Мальте (1,2%),

за ней следует Польша (1,9%)

Словакия (2,0%).

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Сколько расходов на одного жителя

Расходы на профилактику в ЕС составили 202 евро на жителя, что на 6% меньше по сравнению с 2021 годом (216 евро на жителя).

Среди стран ЕС Германия (458 евро) имела самые высокие затраты на профилактику на душу населения, за ней следуют Австрия (411 евро) и Нидерланды (312 евро).

В Польше (22 евро), Румынии (24 евро) и Болгарии (31 евро) зафиксированы наименьшие расходы.

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