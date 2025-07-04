Сезонная работа в Карпатах и ​​Одессе: кого ищут и сколько готовы платить — Finance.ua

Сезонная работа в Карпатах и ​​Одессе: кого ищут и сколько готовы платить Сегодня 13:04 — Личные финансы

Сезонная работа в Карпатах и ​​Одессе: кого ищут и сколько готовы платить, Фото: huculia.info

В сезон отпусков главными летними уголками отдыха в Украине остаются Карпаты и Одесса. Это оказывает свое влияние на рынок труда, поэтому в этих регионах ожидаемо активизируется сектор сезонной работы. Гостинично-ресторанная сфера традиционно остается драйвером сезонного рынка труда. Больше всего ищут официантов, поваров, горничных. В Одессе по сравнению с прошлым годом количество сезонных вакансий выросло на 80%, а медианная зарплата — на 17%.

Об этом свидетельствуют данные OLX Работа

Одесса

В Одессе рынок труда сезонной работы в летний период достаточно активен. Среди наиболее востребованных профессий:

Вакансии по подкатегории «Начало карьеры» — медиальная заработная плата 19 тысяч гривен;

Разнорабочий — медианная заработная плата 19 тысяч гривен;

Продавец — медианная заработная плата 25 тысяч гривен;

Строитель — медианная заработная плата 25 тысяч гривен;

Уборщица — медианная заработная плата 16 тысяч гривен;

Официант — медианная заработная плата 37 500 тысяч гривен;

Повар — медианная заработная плата 34 тысячи гривен;

Водитель — медианная заработная плата 42,5 тысячи гривен;

Горничная — медианная заработная плата 22 тысяч гривен;

Бармен — медианная заработная плата 30 тысяч гривен.

Спрос на сезонную работу в Одессе высокий — в среднем количество откликов на объявление превышает число предложений в 42 раза. Больше всего откликов собирают вакансии из подкатегории «Начало карьеры», а также разнорабочего, продавца, официанта, уборщицы.

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С прошлого года, сравнивая аналогичные периоды июня, количество вакансий сезонной работы выросло почти на 80%. Медианная зарплата по всем вакансиям сезонной работы тоже возросла на 17%.

Карпаты

В Карпатах спрос на сезонную работу ниже, чем в Одессе. Количество откликов на вакансии превышает число объявлений в среднем в 12 раз.

Каких вакансий больше всего предлагают и какая зарплата:

Вакансии из подкатегории «Начало карьеры» — медианная заработная плата 6,5 тысячи гривен;

Повар — медианная заработная плата 30 тысяч гривен;

Разнорабочий — медианная заработная плата 35 тысяч гривен;

Официант — медианная заработная плата 18 тысяч гривен;

Горничная — медианная заработная плата 10 тысяч гривен;

Больше всего откликов собирают вакансии горничной, официанта и предложения из подкатегории «Начало карьеры».

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По сравнению с аналогичным периодом в прошлом году количество вакансий сезонной работы в Карпатах уменьшилось на 25%. Медианная заработная плата по всем вакансиям сезонной работы тоже уменьшилась — на 25%.

Напомним, летом традиционно растет спрос на временную работу в разных областях. Это хорошая возможность подзаработать, приобрести новый опыт или просто сменить обстановку. Аналитики сайта budni.robota.ua подготовили подборку актуальных сезонных вакансий.

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