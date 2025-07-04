Сезонная работа в Карпатах и ​​Одессе: кого ищут и сколько готовы платить — Finance.ua
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Сезонная работа в Карпатах и ​​Одессе: кого ищут и сколько готовы платить

Личные финансы
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Сезонная работа в Карпатах и ​​Одессе: кого ищут и сколько готовы платить
Сезонная работа в Карпатах и ​​Одессе: кого ищут и сколько готовы платить, Фото: huculia.info
В сезон отпусков главными летними уголками отдыха в Украине остаются Карпаты и Одесса. Это оказывает свое влияние на рынок труда, поэтому в этих регионах ожидаемо активизируется сектор сезонной работы. Гостинично-ресторанная сфера традиционно остается драйвером сезонного рынка труда. Больше всего ищут официантов, поваров, горничных. В Одессе по сравнению с прошлым годом количество сезонных вакансий выросло на 80%, а медианная зарплата — на 17%.
Об этом свидетельствуют данные OLX Работа.

Одесса

В Одессе рынок труда сезонной работы в летний период достаточно активен. Среди наиболее востребованных профессий:
  • Вакансии по подкатегории «Начало карьеры» — медиальная заработная плата 19 тысяч гривен;
  • Разнорабочий — медианная заработная плата 19 тысяч гривен;
  • Продавец — медианная заработная плата 25 тысяч гривен;
  • Строитель — медианная заработная плата 25 тысяч гривен;
  • Уборщица — медианная заработная плата 16 тысяч гривен;
  • Официант — медианная заработная плата 37 500 тысяч гривен;
  • Повар — медианная заработная плата 34 тысячи гривен;
  • Водитель — медианная заработная плата 42,5 тысячи гривен;
  • Горничная — медианная заработная плата 22 тысяч гривен;
  • Бармен — медианная заработная плата 30 тысяч гривен.
Спрос на сезонную работу в Одессе высокий — в среднем количество откликов на объявление превышает число предложений в 42 раза. Больше всего откликов собирают вакансии из подкатегории «Начало карьеры», а также разнорабочего, продавца, официанта, уборщицы.
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С прошлого года, сравнивая аналогичные периоды июня, количество вакансий сезонной работы выросло почти на 80%. Медианная зарплата по всем вакансиям сезонной работы тоже возросла на 17%.

Карпаты

В Карпатах спрос на сезонную работу ниже, чем в Одессе. Количество откликов на вакансии превышает число объявлений в среднем в 12 раз.
Каких вакансий больше всего предлагают и какая зарплата:
  • Вакансии из подкатегории «Начало карьеры» — медианная заработная плата 6,5 тысячи гривен;
  • Повар — медианная заработная плата 30 тысяч гривен;
  • Разнорабочий — медианная заработная плата 35 тысяч гривен;
  • Официант — медианная заработная плата 18 тысяч гривен;
  • Горничная — медианная заработная плата 10 тысяч гривен;
Больше всего откликов собирают вакансии горничной, официанта и предложения из подкатегории «Начало карьеры».
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По сравнению с аналогичным периодом в прошлом году количество вакансий сезонной работы в Карпатах уменьшилось на 25%. Медианная заработная плата по всем вакансиям сезонной работы тоже уменьшилась — на 25%.
Напомним, летом традиционно растет спрос на временную работу в разных областях. Это хорошая возможность подзаработать, приобрести новый опыт или просто сменить обстановку. Аналитики сайта budni.robota.ua подготовили подборку актуальных сезонных вакансий.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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