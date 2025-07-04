Сезонная работа в Карпатах и ​​Одессе: кого ищут и сколько готовы платить — Finance.ua

Сезонная работа в Карпатах и Одессе: кого ищут и сколько готовы платить
В сезон отпусков главными летними уголками отдыха в Украине остаются Карпаты и Одесса. Это оказывает свое влияние на рынок труда, поэтому в этих регионах ожидаемо активизируется сектор сезонной работы. Гостинично-ресторанная сфера традиционно остается драйвером сезонного рынка труда. Больше всего ищут официантов, поваров, горничных. В Одессе по сравнению с прошлым годом количество сезонных вакансий выросло на 80%, а медианная зарплата — на 17%.
Об этом свидетельствуют данные OLX Работа.
Одесса
В Одессе рынок труда сезонной работы в летний период достаточно активен. Среди наиболее востребованных профессий:
- Вакансии по подкатегории «Начало карьеры» — медиальная заработная плата 19 тысяч гривен;
- Разнорабочий — медианная заработная плата 19 тысяч гривен;
- Продавец — медианная заработная плата 25 тысяч гривен;
- Строитель — медианная заработная плата 25 тысяч гривен;
- Уборщица — медианная заработная плата 16 тысяч гривен;
- Официант — медианная заработная плата 37 500 тысяч гривен;
- Повар — медианная заработная плата 34 тысячи гривен;
- Водитель — медианная заработная плата 42,5 тысячи гривен;
- Горничная — медианная заработная плата 22 тысяч гривен;
- Бармен — медианная заработная плата 30 тысяч гривен.
Спрос на сезонную работу в Одессе высокий — в среднем количество откликов на объявление превышает число предложений в 42 раза. Больше всего откликов собирают вакансии из подкатегории «Начало карьеры», а также разнорабочего, продавца, официанта, уборщицы.
С прошлого года, сравнивая аналогичные периоды июня, количество вакансий сезонной работы выросло почти на 80%. Медианная зарплата по всем вакансиям сезонной работы тоже возросла на 17%.
Карпаты
В Карпатах спрос на сезонную работу ниже, чем в Одессе. Количество откликов на вакансии превышает число объявлений в среднем в 12 раз.
Каких вакансий больше всего предлагают и какая зарплата:
- Вакансии из подкатегории «Начало карьеры» — медианная заработная плата 6,5 тысячи гривен;
- Повар — медианная заработная плата 30 тысяч гривен;
- Разнорабочий — медианная заработная плата 35 тысяч гривен;
- Официант — медианная заработная плата 18 тысяч гривен;
- Горничная — медианная заработная плата 10 тысяч гривен;
Больше всего откликов собирают вакансии горничной, официанта и предложения из подкатегории «Начало карьеры».
По сравнению с аналогичным периодом в прошлом году количество вакансий сезонной работы в Карпатах уменьшилось на 25%. Медианная заработная плата по всем вакансиям сезонной работы тоже уменьшилась — на 25%.
Напомним, летом традиционно растет спрос на временную работу в разных областях. Это хорошая возможность подзаработать, приобрести новый опыт или просто сменить обстановку. Аналитики сайта budni.robota.ua подготовили подборку актуальных сезонных вакансий.
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