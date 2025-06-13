В Украине построят всесезонный горный курорт за 140 миллионов евро — Минэкономики
Во Львове подписали два специальных инвестиционных договора между правительством Украины, Славским поселковым советом и компаниями «Славски» и «Рожанка Парк». В рамках проекта планируется строительство всесезонного курорта GORO Mountain Resort. Общий объем инвестиций — 140 миллионов евро.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.
Что предусматривает инвестпроект
Проект реализуют в Славской общине, стартовал он осенью 2024 года. В планах создать современную туристическую инфраструктуру.
По оценкам правительства, в течение 15 лет бюджеты разных уровней получат около 7,3 миллиарда гривен поступлений. Также ожидается создание новых рабочих мест с зарплатой, превышающей средний уровень в регионе.
Льготы для инвесторов
GORO Mountain Resort реализуется в рамках государственной программы поддержки крупных инвестпроектов. Она заработала в конце 2024 года. Первым проектом в ее рамках стал завод по переработке сои компании «Астарта-Киев».
Программа позволяет инвесторам получить до 30% компенсации стоимости капитальных инвестиций. В частности, предусмотрены:
- освобождение от налога на прибыль до 5 лет;
- освобождение от ввозной пошлины и импортного НДС на новое оборудование;
- компенсация затрат на подключение к инженерной инфраструктуре (электро-, газо- и водосети);
- преимущественное право использования землей.
Кто может воспользоваться программой
Чтобы принять участие в программе, проект должен удовлетворять нескольким критериям:
- инвестиции не менее 12 миллионов евро;
- создание не менее 10 новых рабочих мест;
- реализация в сферах промышленности, транспорта, туризма, образования, медицины;
- срок реализации — не более 5 лет.
Пошаговый гайд для инвесторов
Министерство экономики подготовило инструкцию для инвесторов, объясняющую, как податься на участие в программе. В ней описаны этапы подачи заявки и механизмы получения государственной поддержки.
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