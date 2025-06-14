Количество сезонных вакансий растет: кого ищут работодатели — Finance.ua

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Количество сезонных вакансий растет: кого ищут работодатели

Личные финансы
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Количество сезонных вакансий растет: кого ищут работодатели
Количество сезонных вакансий растет: кого ищут работодатели
С началом лета на украинском рынке труда традиционно растет количество сезонных вакансий, а также увеличивается число несовершеннолетних, ищущих временную работу.
Об этом сообщили в Государственной службе занятости.
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В Службе занятости добавляют, сейчас открыто 628 вакансий сезонного характера, а среди желающих 18-летних поработать летом — 123 человека.
Кого ищут работодатели:
  • подсобных рабочих;
  • педагогов-организаторов;
  • стюардов (услуги в дороге);
  • плодоовощеводов;
  • рабочих по комплексному обслуживанию сельскохозяйственного производства.
Больше всего вакансий наблюдается в сферах сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности, туристических агентствах.
В начале 2025 г. в Службе занятости было 47 тыс. вакансий, а по состоянию на 1 июня их количество выросло на 40% — до 66 тысяч.
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Наиболее заметный рост спроса на работников зафиксирован в сельском хозяйстве, строительстве, перерабатывающей промышленности и торговле.

Лидеры по количеству сезонных вакансий

По данным ОЛХ, больше всего сезонных предложений в категории «Строительство/облицовочные работы». Здесь ищут:
  • строителей — с медианной зарплатой 37,5 тыс. грн (это самый высокий показатель среди всех сезонных вакансий);
  • разнорабочих — 21 тыс. грн (больше всего объявлений);
  • монтажников — 35 тыс. грн.
По размеру оплаты лидирует Запад Украины:
  • Закарпатская область — 25,5 тыс. грн;
  • Ровенская — 24,5 тыс. грн;
  • Киевщина — 24 тыс. грн;
  • Одесщина — 22,5 тыс. грн.
Как отмечают специалисты Work.ua, уже полгода на украинском рынке труда сохраняется тенденция: средняя зарплата ежемесячно растет примерно на 500 грн. В мае она составила 25 000 грн.

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По материалам:
Finance.ua
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