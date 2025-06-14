Количество сезонных вакансий растет: кого ищут работодатели — Finance.ua

Количество сезонных вакансий растет: кого ищут работодатели Сегодня 14:18 — Личные финансы

Количество сезонных вакансий растет: кого ищут работодатели

С началом лета на украинском рынке труда традиционно растет количество сезонных вакансий, а также увеличивается число несовершеннолетних, ищущих временную работу.

Об этом сообщили в Государственной службе занятости.

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В Службе занятости добавляют, сейчас открыто 628 вакансий сезонного характера, а среди желающих 18-летних поработать летом — 123 человека.

Кого ищут работодатели:

подсобных рабочих;

педагогов-организаторов;

стюардов (услуги в дороге);

плодоовощеводов;

рабочих по комплексному обслуживанию сельскохозяйственного производства.

Больше всего вакансий наблюдается в сферах сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности, туристических агентствах.

В начале 2025 г. в Службе занятости было 47 тыс. вакансий, а по состоянию на 1 июня их количество выросло на 40% — до 66 тысяч.

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Наиболее заметный рост спроса на работников зафиксирован в сельском хозяйстве, строительстве, перерабатывающей промышленности и торговле.

Лидеры по количеству сезонных вакансий

По данным ОЛХ, больше всего сезонных предложений в категории «Строительство/облицовочные работы». Здесь ищут:

строителей — с медианной зарплатой 37,5 тыс. грн (это самый высокий показатель среди всех сезонных вакансий);

(это самый высокий показатель среди всех сезонных вакансий); разнорабочих — 21 тыс. грн (больше всего объявлений);

(больше всего объявлений); монтажников — 35 тыс. грн.

По размеру оплаты лидирует Запад Украины:

Закарпатская область — 25,5 тыс. грн ;

; Ровенская — 24,5 тыс. грн ;

; Киевщина — 24 тыс. грн ;

; Одесщина — 22,5 тыс. грн.

Как отмечают специалисты Work.ua, уже полгода на украинском рынке труда сохраняется тенденция: средняя зарплата ежемесячно растет примерно на 500 грн. В мае она составила 25 000 грн.

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