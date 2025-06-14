Количество сезонных вакансий растет: кого ищут работодатели — Finance.ua

Количество сезонных вакансий растет: кого ищут работодатели
С началом лета на украинском рынке труда традиционно растет количество сезонных вакансий, а также увеличивается число несовершеннолетних, ищущих временную работу.
Об этом сообщили в Государственной службе занятости.
В Службе занятости добавляют, сейчас открыто 628 вакансий сезонного характера, а среди желающих 18-летних поработать летом — 123 человека.
Кого ищут работодатели:
- подсобных рабочих;
- педагогов-организаторов;
- стюардов (услуги в дороге);
- плодоовощеводов;
- рабочих по комплексному обслуживанию сельскохозяйственного производства.
Больше всего вакансий наблюдается в сферах сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности, туристических агентствах.
В начале 2025 г. в Службе занятости было 47 тыс. вакансий, а по состоянию на 1 июня их количество выросло на 40% — до 66 тысяч.
Читайте также
Наиболее заметный рост спроса на работников зафиксирован в сельском хозяйстве, строительстве, перерабатывающей промышленности и торговле.
Лидеры по количеству сезонных вакансий
По данным ОЛХ, больше всего сезонных предложений в категории «Строительство/облицовочные работы». Здесь ищут:
- строителей — с медианной зарплатой 37,5 тыс. грн (это самый высокий показатель среди всех сезонных вакансий);
- разнорабочих — 21 тыс. грн (больше всего объявлений);
- монтажников — 35 тыс. грн.
По размеру оплаты лидирует Запад Украины:
- Закарпатская область — 25,5 тыс. грн;
- Ровенская — 24,5 тыс. грн;
- Киевщина — 24 тыс. грн;
- Одесщина — 22,5 тыс. грн.
Как отмечают специалисты Work.ua, уже полгода на украинском рынке труда сохраняется тенденция: средняя зарплата ежемесячно растет примерно на 500 грн. В мае она составила 25 000 грн.
Хочу получить деньги до зарплаты 👛
Поделиться новостью