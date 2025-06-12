Топ регионов и профессий для сезонной работы в Украине — Finance.ua

Топ регионов и профессий для сезонной работы в Украине
С наступлением лета в Украине традиционно растет спрос на сезонную работу. В мае 2025 года количество таких вакансий заметно увеличилось. Больше объявлений сосредоточено в нескольких сферах и регионах, а медианная зарплата в некоторых случаях превышает 35 тысяч гривен.
Об этом свидетельствуют данные платформы OLX Работа.
Большинство предложений — это рабочие и производственные специальности, а также вакансии без требований к опыту. Лучшие показатели одновременно по количеству объявлений, зарплате и спросу имеют Киевская и Одесская области.
Лидеры по количеству сезонных вакансий
Больше всего сезонных предложений в категории «Строительство / облицовочные работы». Здесь ищут:
- строителей — с медианной зарплатой 37,5 тыс. грн (это самый высокий показатель среди всех сезонных вакансий);
- разнорабочих — 21 тыс. грн (больше всего объявлений);
- монтажников — 35 тыс. грн.
Среди популярных профессий также продавцы (16 тыс. грн) и водители (29 тыс. грн).
Много объявлений также в следующих категориях:
- «Производство / рабочие специальности» — 20,5 тыс. грн;
- «Начало карьеры/студенты» — 10 тыс. грн.
Увеличивается количество вакансий для аниматоров, репетиторов, поваров (в среднем 27,5 тыс. грн).
Самые активные регионы по количеству сезонных предложений
В Киевской области зафиксировано 26% всех объявлений по стране. В числе лидеров также Днепропетровская и Одесская области.
По размеру оплаты лидирует Запад Украины:
- Закарпатская область — 25,5 тыс. грн;
- Ровенская — 24,5 тыс. грн;
- Киевщина — 24 тыс. грн;
- Одесщина — 22,5 тыс. грн.
Где больше всего откликов на одну вакансию:
- Запорожская область — 63 отклика;
- Днепропетровская — 40;
- Киевская — 38;
- Одесская — 31.
Напомним, уже с апреля работодатели начинают активно искать работников для сезонной работы. Эта работа привлекает как студентов и молодежь, так и тех, кто ищет временную подработку или дополнительный доход.
По данным Госслужбы занятости, в настоящее время в государственных базах имеется 628 вакансий сезонного характера. Кого сейчас ищут:
- подсобных рабочих,
- педагогов-организаторов,
- стюардов (услуги в дороге),
- плодоовощеводов,
- рабочих по комплексному обслуживанию сельскохозяйственного производства.
В то же время на рынке труда стало больше вакансий для новичков. Почти на половину из более 100 тыс. вакансий готовы нанять сотрудника без опыта, а 25% предложений подходят для студентов.
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