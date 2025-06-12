Топ регионов и профессий для сезонной работы в Украине — Finance.ua

Топ регионов и профессий для сезонной работы в Украине Сегодня 11:05 — Личные финансы

Топ регионов и профессий для сезонной работы в Украине

С наступлением лета в Украине традиционно растет спрос на сезонную работу. В мае 2025 года количество таких вакансий заметно увеличилось. Больше объявлений сосредоточено в нескольких сферах и регионах, а медианная зарплата в некоторых случаях превышает 35 тысяч гривен.

Об этом свидетельствуют данные платформы OLX Работа

Большинство предложений — это рабочие и производственные специальности, а также вакансии без требований к опыту. Лучшие показатели одновременно по количеству объявлений, зарплате и спросу имеют Киевская и Одесская области.

Лидеры по количеству сезонных вакансий

Больше всего сезонных предложений в категории «Строительство / облицовочные работы». Здесь ищут:

строителей — с медианной зарплатой 37,5 тыс. грн (это самый высокий показатель среди всех сезонных вакансий);

(это самый высокий показатель среди всех сезонных вакансий); разнорабочих — 21 тыс. грн (больше всего объявлений);

(больше всего объявлений); монтажников — 35 тыс. грн.

Среди популярных профессий также продавцы (16 тыс. грн) и водители (29 тыс. грн).

Много объявлений также в следующих категориях:

«Производство / рабочие специальности» — 20,5 тыс. грн ;

; «Начало карьеры/студенты» — 10 тыс. грн.

Увеличивается количество вакансий для аниматоров, репетиторов, поваров (в среднем 27,5 тыс. грн).

Самые активные регионы по количеству сезонных предложений

В Киевской области зафиксировано 26% всех объявлений по стране. В числе лидеров также Днепропетровская и Одесская области.

По размеру оплаты лидирует Запад Украины:

Закарпатская область — 25,5 тыс. грн ;

; Ровенская — 24,5 тыс. грн ;

; Киевщина — 24 тыс. грн ;

; Одесщина — 22,5 тыс. грн.

Где больше всего откликов на одну вакансию:

Запорожская область — 63 отклика;

Днепропетровская — 40;

Киевская — 38;

Одесская — 31.

Напомним, уже с апреля работодатели начинают активно искать работников для сезонной работы. Эта работа привлекает как студентов и молодежь, так и тех, кто ищет временную подработку или дополнительный доход.

По данным Госслужбы занятости, в настоящее время в государственных базах имеется 628 вакансий сезонного характера. Кого сейчас ищут:

подсобных рабочих,

педагогов-организаторов,

стюардов (услуги в дороге),

плодоовощеводов,

рабочих по комплексному обслуживанию сельскохозяйственного производства.

В то же время на рынке труда стало больше вакансий для новичков. Почти на половину из более 100 тыс. вакансий готовы нанять сотрудника без опыта, а 25% предложений подходят для студентов.

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