Может ли удаленный работник рассчитывать на отпуск за ненормированный рабочий день — Finance.ua

Может ли удаленный работник рассчитывать на отпуск за ненормированный рабочий день Сегодня 16:05 — Личные финансы

Может ли удаленный работник рассчитывать на отпуск за ненормированный рабочий день

В современном мире многие работают вне «классического» рабочего офиса — дома, в коворкингах или в любом удобном месте с доступом к электричеству и интернету.

Специалисты «Юридического советчика для ВПЛ» рассказывают , могут ли дистанционные работники рассчитывать на отпуск за ненормированный рабочий день.

Что такое ненормированный рабочий день

Если невозможно нормировать рабочее время, работник устанавливает особый режим труда.

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Тогда работник привлекается для выполнения обязанностей сверх установленной продолжительности рабочего времени.

Отмечается, что такая работа не считается сверхурочной. В качестве компенсации работнику может предоставляться дополнительный отпуск продолжительностью до 7 календарных дней согласно условиям коллективного договора или иного соглашения.

Могут ли получить такой отпуск «дистанционные» работники

Удаленные работники самостоятельно распоряжаются рабочим временем, ведь на них не распространяются правила внутреннего трудового распорядка.

В то же время недельная продолжительность работы не может превышать 40 часов в неделю.

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Следовательно, если в трудовом договоре о дистанционной работе указано, что за ненормированный рабочий день предоставляется отпуск, работник имеет право на него претендовать.

Напомним, со 2 мая 2025 года в Украине вступил в силу закон, которым уточняются правила организации дистанционной и надомной работы.

Речь идет об изменениях в Кодекс законов о труде Украины, которые упорядочивают вопросы служебных командировок для удаленных работников, а также предусматривают гибкие условия для родителей школьников.

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