Кто в Польше имеет право на почасовые отпуска — Finance.ua

Кто в Польше имеет право на почасовые отпуска Сегодня 08:38 — Мир

Кто в Польше имеет право на почасовые отпуска

Работники в Польше, воспитывающие детей до 14 лет, могут воспользоваться специальным оплачиваемым отпуском по уходу за ребенком — dni opieki. Он предоставляется независимо от ежегодного отпуска и позволяет родителям проводить время с детьми без потери дохода или отпускных дней.

Об этом пишет inpoland.net.pl

Что нужно знать

По данным Национальной инспекции труда Польши (PIP), работник имеет право на 2 дня или 16 часов отпуска в год (на выбор).

Работник самостоятельно решает, использовать ли этот отпуск по часам или полными днями.

Выбор делается при подаче первого такого заявления в календарном году — и сохраняется до конца этого года. Исключение: в некоторых профессиях (например у учителей) почасовая форма недоступна.

Особенности для учителей

Для учителей действуют отдельные правила, предусмотренные Хартией учителя (Karta Nauczyciela). Так, учителя могут взять всего 2 дня уходового отпуска без возможности разбивки на часы. Если какой-либо вопрос не урегулирован Хартией, применяется общий Трудовой кодекс.

Кто может воспользоваться

Право имеют оба родителя или опекуны, но использовать его может только один из них в течение года.

Если один из родителей воспользовался отпуском полностью, второй уже не имеет на него права в том же году.

Неиспользованные дни или часы не переносятся на следующий год — они аннулируются.

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Для тех, кто работает неполный день

Работники с частичной занятостью также имеют право на dni opieki — но в сокращенном объеме. Количество часов определяется пропорционально объему занятости.

Например, работник на полставки получает 8 часов такого отпуска в год. Если при расчете получается дробное число — оно округляется до полного часа.

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