Кто в Польше имеет право на почасовые отпуска — Finance.ua

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Кто в Польше имеет право на почасовые отпуска

Мир
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Кто в Польше имеет право на почасовые отпуска
Кто в Польше имеет право на почасовые отпуска
Работники в Польше, воспитывающие детей до 14 лет, могут воспользоваться специальным оплачиваемым отпуском по уходу за ребенком — dni opieki. Он предоставляется независимо от ежегодного отпуска и позволяет родителям проводить время с детьми без потери дохода или отпускных дней.
Об этом пишет inpoland.net.pl.

Что нужно знать

По данным Национальной инспекции труда Польши (PIP), работник имеет право на 2 дня или 16 часов отпуска в год (на выбор).
  • Работник самостоятельно решает, использовать ли этот отпуск по часам или полными днями.
  • Выбор делается при подаче первого такого заявления в календарном году — и сохраняется до конца этого года. Исключение: в некоторых профессиях (например у учителей) почасовая форма недоступна.

Особенности для учителей

Для учителей действуют отдельные правила, предусмотренные Хартией учителя (Karta Nauczyciela). Так, учителя могут взять всего 2 дня уходового отпуска без возможности разбивки на часы. Если какой-либо вопрос не урегулирован Хартией, применяется общий Трудовой кодекс.

Кто может воспользоваться

  • Право имеют оба родителя или опекуны, но использовать его может только один из них в течение года.
  • Если один из родителей воспользовался отпуском полностью, второй уже не имеет на него права в том же году.
  • Неиспользованные дни или часы не переносятся на следующий год — они аннулируются.
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Для тех, кто работает неполный день

Работники с частичной занятостью также имеют право на dni opieki — но в сокращенном объеме. Количество часов определяется пропорционально объему занятости.
Например, работник на полставки получает 8 часов такого отпуска в год. Если при расчете получается дробное число — оно округляется до полного часа.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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