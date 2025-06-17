Дефицит кадров в Польше: каких работников ищут больше всего — Finance.ua

Дефицит кадров в Польше: каких работников ищут больше всего
В мае ситуация на польском рынке труда осталась стабильной — индекс барометра предложений работы составил 257,8 пункта, что почти не отличается от апрельского показателя (257,9).
Об этом сообщили в Департаменте экономики и финансов Университета информационных технологий и менеджмента в Жешуве, пишет inpoland.net.
Что означает индекс? Этот индекс показывает изменение количества объявлений о работе в интернете и указывает на то, в какой фазе находится рынок труда, еще до появления изменений в статистике безработицы.
Где спрос стабильно высокий
Специалисты в мае фиксируют заметный рост спроса на работников физического труда, в частности, в области строительства.
Также относительно много предложений работы в сферах:
- туризма,
- образования,
- здравоохранения.
Кроме того, работодатели стали больше интересоваться работниками профессий, требующих точных наук или инженерного образования, включая IT-профессии.
В то же время, спрос остался без изменений на представителей профессий, связанных с социальными и юридическими науками, а также в сфере услуг.
Где в Польше больше всего работы
Больше новых объявлений о работе в мае появилось в следующих регионах:
- Подляское воеводство,
- Люблинское,
- Свентокшиское.
В то же время сокращение количества вакансий зафиксировано в:
- Любушском воеводстве,
- Поморском,
- Шленском.
Напомним, в Польше с 1 июня 2025 года вступили в силу изменения в системе поддержки безработных. В частности, они касаются индексации помощи и новых норм по выплате пособия и места регистрации.
Польша стала одной из первых стран, открывших двери для украинских беженцев. Многие ищут работу, чтобы иметь стабильный доход и уверенность в завтрашнем дне. Где искать вакансии в Польше, сколько там платят разным специалистам и на что стоит обратить внимание, рассказали в статье Finance.ua.
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