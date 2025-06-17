Дефицит кадров в Польше: каких работников ищут больше всего — Finance.ua

Дефицит кадров в Польше: каких работников ищут больше всего Сегодня 19:36 — Личные финансы

Дефицит кадров в Польше: каких работников ищут больше всего

В мае ситуация на польском рынке труда осталась стабильной — индекс барометра предложений работы составил 257,8 пункта, что почти не отличается от апрельского показателя (257,9).

Об этом сообщили в Департаменте экономики и финансов Университета информационных технологий и менеджмента в Жешуве, пишет inpoland.net

Что означает индекс? Этот индекс показывает изменение количества объявлений о работе в интернете и указывает на то, в какой фазе находится рынок труда, еще до появления изменений в статистике безработицы.

Где спрос стабильно высокий

Специалисты в мае фиксируют заметный рост спроса на работников физического труда, в частности, в области строительства.

Также относительно много предложений работы в сферах:

туризма,

образования,

здравоохранения.

Кроме того, работодатели стали больше интересоваться работниками профессий, требующих точных наук или инженерного образования, включая IT-профессии.

В то же время, спрос остался без изменений на представителей профессий, связанных с социальными и юридическими науками, а также в сфере услуг.

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Где в Польше больше всего работы

Больше новых объявлений о работе в мае появилось в следующих регионах:

Подляское воеводство,

Люблинское,

Свентокшиское.

В то же время сокращение количества вакансий зафиксировано в:

Любушском воеводстве,

Поморском,

Шленском.

Напомним, в Польше с 1 июня 2025 года вступили в силу изменения в системе поддержки безработных. В частности, они касаются индексации помощи и новых норм по выплате пособия и места регистрации.

Польша стала одной из первых стран, открывших двери для украинских беженцев. Многие ищут работу, чтобы иметь стабильный доход и уверенность в завтрашнем дне. Где искать вакансии в Польше, сколько там платят разным специалистам и на что стоит обратить внимание, рассказали в статье Finance.ua.

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