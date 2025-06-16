Трудоустройство украинцев в Польше: какой процент имеет стабильные условия труда — Finance.ua

Трудоустройство украинцев в Польше: какой процент имеет стабильные условия труда Сегодня 15:47 — Мир

80% украинцев, проживающих в Польше, имеют стабильные условия трудоустройства. Несмотря на это, только 13% заявляют, что останутся в стране после стабилизации ситуации в Украине, согласно отчету Gremi Personal.

Причина — трудности с интеграцией и предубеждения, с которыми они сталкиваются ежедневно, сообщает Interia Biznes.

Исследование проводилось в крупных городах и охватило 1560 граждан. Оно показывает, что, хотя 80% опрошенных имеют стабильную работу и перспективу более длительного пребывания в этой стране, только 11% чувствуют себя полностью интегрированными в общество.

Респонденты считают, что барьером является не язык, а чувство непринятия. Половина участников опроса признались, что никогда или почти никогда не контактировали с поляками вне работы, а 69% сталкивались с унижением или неуважением.

Только 18% респондентов считают, что СМИ показывают украинцев в позитивном свете, 32% воспринимают сообщения СМИ как сбалансированные, а 26% - как стереотипные.

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Почти половина (45,3%) опрошенных не знают, останутся ли они в Польше. 17,9% планируют вернуться в Украину, как только там станет безопасно. Еще 10,4% относятся к своему пребыванию в Польше как к временному.

Только 13,2% хотят остаться навсегда, даже если война в Украине закончится.

На вопрос о том, что заставляет их чувствовать себя в Польше «как дома», украинцы чаще всего указывали: чувство стабильности (30,7%), возможность жить с семьей (23,6%), круг друзей и привычная обстановка (15,1%).

«Это показывает, что украинцы не ждут привилегий или гражданства, чтобы признать Польшу своей страной. Им нужны стабильность, чувство принятия и право быть частью общества — не только как сотрудники, но и как соседи, клиенты и родители», — отмечает Дамиан Гусман, заместитель генерального директора Gremi Personal.

По мнению авторов исследования, миф о мигрантах, которые «забирают рабочие места» или «используют систему», может привести к массовому отъезду украинцев из Польши, а значит, к «росту цен на услуги, снижению конкурентоспособности и нехватке рабочей силы».

Справка Finance.ua:

в Польше зарегистрировано более 1,5 млн граждан Украины, из которых 980 тыс. имеют статус временной защиты. Однако реальное количество украинцев в Польше может быть значительно выше, чем указывают официальные данные;

украинцы уплатили больше всего налогов в Польше за 2024 год. Министерство финансов Польши сообщило, что иностранцы в 2024 году уплатили в Польше более 4,88 млрд. злотых налогов. Самые большие поступления от граждан Украины — почти 1,65 млрд злотых.

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