Гражданство в Польше: из каких стран получили больше всего — Finance.ua

Гражданство в Польше: из каких стран получили больше всего
В прошлом году гражданство Польши получили всего 14 753 иностранцев.
Об этом говорится в данных, предоставленных Министерством внутренних дел и администрации Польши, пишет inpoland.net.
Наибольшее количество новых граждан составляют украинцы. И это не удивительно, учитывая войну в Украине и тесные социальные и экономические связи между обеими странами.
Гражданство Польши в 2024 году получили:
- 7460 украинцев,
- 5664 белоруса,
- 716 россиян,
- 235 вьетнамцев,
- 103 армянина.
Польша остается одним из самых популярных направлений для иммиграции в Восточной Европе.
Основные причины — стабильная экономика, доступ к европейскому рынку труда и развитая система поддержки мигрантов.
Напомним, с 1 июня вступают в силу новые правила трудоустройства иностранцев. Согласно им, уезды смогут создавать списки профессий, к которым будет приостановлен допуск иностранцев.
Около 50% малых и средних предприятий в Польше трудоустраивают иностранных работников. В частности, большое количество иностранцев работает в таких отраслях, как строительство, торговля, складское хозяйство и транспорт.
С июня уездные старосты смогут самостоятельно определять перечень профессий, по которым будет прекращено трудоустройство иностранцев. В списки могут попасть конкретные профессии. Также можно полностью ограничить количество выданных разрешений. Однако, учитывая уровень безработицы в Польше, риск создания таких списков невелик.
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