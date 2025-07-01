Зеленский подписал закон об отпусках военных — Finance.ua

Зеленский подписал закон об отпусках военных Сегодня 12:05 — Казна и Политика

Зеленский подписал закон об отпусках военных

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 4470-IX , который гарантирует денежную компенсацию за все неиспользованные дни отпуска военнослужащим в случае увольнения со службы.

Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады в Telegram.

Компенсация будет касаться всех видов отпусков:

основного ежегодного;

дополнительных;

отпуска для военнослужащих, имеющих детей или совершеннолетнего ребенка с инвалидностью с детства (подгруппа, А I группы);

отпуска, предусмотренного статьей 16−2 Закона «Об отпусках».

Компенсацию должны будут выплатить в год увольнения военнослужащего со службы.

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В случае смерти военного компенсацию получат лица, которые определены в его личном распоряжении на случай плена. Если такого документа нет, средства передадут лицам, перечисленным в законе, или, в случае их отсутствия, включат в наследство.

Напомним, соответствующий законопроект Верховная Рада во втором чтении поддержала 4 июня. «Это шаг к справедливости. Если у человека не было возможности воспользоваться своим правом на отдых из-за войны — государство должно это компенсировать», — заявил тогда народный депутат из парламентской фракции «Европейская Солидарность» Алексей Гончаренко.

Украинским военнослужащим в июле 2025 года предусмотрены различные ежемесячные доплаты, надбавки, премии и вознаграждения к основному должностному окладу. Также в следующем месяце предусматривается осовременивание выплат в рамках индексации. В июле ожидается увеличение денежного довольствия военнослужащих ВСУ за счет индексации. Предусмотрено осовременивание выплат работников за счет изменения показателя индекса инфляции.

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