Зеленский подписал закон об отпусках военных — Finance.ua

Зеленский подписал закон об отпусках военных
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 4470-IX, который гарантирует денежную компенсацию за все неиспользованные дни отпуска военнослужащим в случае увольнения со службы.
Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады в Telegram.
Компенсация будет касаться всех видов отпусков:
- основного ежегодного;
- дополнительных;
- отпуска для военнослужащих, имеющих детей или совершеннолетнего ребенка с инвалидностью с детства (подгруппа, А I группы);
- отпуска, предусмотренного статьей 16−2 Закона «Об отпусках».
Компенсацию должны будут выплатить в год увольнения военнослужащего со службы.
В случае смерти военного компенсацию получат лица, которые определены в его личном распоряжении на случай плена. Если такого документа нет, средства передадут лицам, перечисленным в законе, или, в случае их отсутствия, включат в наследство.
Напомним, соответствующий законопроект Верховная Рада во втором чтении поддержала 4 июня. «Это шаг к справедливости. Если у человека не было возможности воспользоваться своим правом на отдых из-за войны — государство должно это компенсировать», — заявил тогда народный депутат из парламентской фракции «Европейская Солидарность» Алексей Гончаренко.
Украинским военнослужащим в июле 2025 года предусмотрены различные ежемесячные доплаты, надбавки, премии и вознаграждения к основному должностному окладу. Также в следующем месяце предусматривается осовременивание выплат в рамках индексации. В июле ожидается увеличение денежного довольствия военнослужащих ВСУ за счет индексации. Предусмотрено осовременивание выплат работников за счет изменения показателя индекса инфляции.
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