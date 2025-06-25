Отпуска военных: что нужно знать об условиях и выплатах в 2025 году — Finance.ua

Отпуска военных: что нужно знать об условиях и выплатах в 2025 году
Украинское законодательство предусматривает разные виды отпусков для военнослужащих в зависимости от ситуаций. Подавляющее большинство из них предполагает сохранение начисления денежного довольствия.
Это предусмотрено Законом № 2011-XII «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей».
Особенности видов отпусков для военнослужащих
Основной ежегодный отпуск в ВСУ
На основной ежегодный отпуск могут рассчитывать все военные, исключение составляют только те, кто проходит базовую службу.
Срок основного отпуска зависит от выслуги лет:
- 30 календарных дней — до 10 лет;
- 35 дней — от 10 до 15 лет;
- 40 дней — от 15 до 20 лет;
- 45 дней — более 20 лет.
В продолжительность отпуска не зачисляют время, потраченное на проезд в пределах страны к месту отпуска и обратно (не более двух суток в один конец), праздничные и нерабочие дни.
Отпуск можно разделить на части, одна из которых должна составлять не менее 15 дней.
Дополнительный ежегодный отпуск
Предоставляют тем военным, которые служат в условиях с повышенным риском, интенсивной нагрузкой или при сложных природных условиях, продолжительностью до 15 календарных дней.
Отпуск по семейным обстоятельствам или по другим уважительным причинам
В случае заключения брака — до 10 календарных дней, в случае смерти близких родных или из-за тяжелого состояния здоровья — до 7 календарных дней, до 3 дней — в отношении дальних родных, в случае пожара или стихийного бедствия, коснувшегося его семьи, — до 15 календарных дней, в случае других случаев — до 3 дней.
Отпуск за уничтоженную вражескую технику
Срок такого отпуска зависит от вида уничтоженной техники и колеблется от 1 до 5 дней. В частности, за уничтожение военного корабля или самолета — 5 дней, за зенитно-ракетный комплекс — 4 дня. Виды техники прописаны в правительственном постановлении.
Отпуск по беременности и родам
Право на отпуск имеют только женщины, ВВК решает, когда может возникнуть такое право.
Отпуск по уходу за ребенком
Может предоставляться родителю, если оба являются военными. Его предоставляют на трехлетний период.
Отпуск после освобождения из плена
Предоставляется дополнительный отпуск в 90 календарных дней, который нельзя делить на части.
Отпуск для лечения
Предоставляется по заключению ВВК по болезни или ранению длительностью в 30 дней, однако может составлять 45 или 60 дней по медицинским показаниям.
Какие выплаты предусмотрены для военных во время отпуска
По правилам, на время основного отпуска сохраняется денежное и материальное обеспечение, начисляется денежное пособие на оздоровление, равное объему месячного денежного довольствия.
Минимальный размер денежного довольствия в 2025 году составляет 20,13 тыс. грн. Сумма зависит от звания, должности, выслуги лет, других факторов.
Также предусмотрена компенсация за проезд к месту проведения отпуска и обратно внутри страны.
Отпускные должны быть выплачены военным до начала отпуска.
Что касается дополнительного вознаграждения, то его выплачивают только в случае направления военного за границу для прохождения курса реабилитации (есть заключение ВВК и находится на стационарном лечении). При тяжелом ранении предоставляется 100 тыс. грн дополнительного вознаграждения, однако в случае ранения, травмы, контузии, увечья средней тяжести или легкой — дополнительное вознаграждение не предусмотрено.
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