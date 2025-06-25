Отпуска военных: что нужно знать об условиях и выплатах в 2025 году — Finance.ua

Отпуска военных: что нужно знать об условиях и выплатах в 2025 году Сегодня 05:05

Отпуска военных: что нужно знать об условиях и выплатах в 2025 году

Украинское законодательство предусматривает разные виды отпусков для военнослужащих в зависимости от ситуаций. Подавляющее большинство из них предполагает сохранение начисления денежного довольствия.

Это предусмотрено Законом № 2011-XII «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей».

Особенности видов отпусков для военнослужащих

Основной ежегодный отпуск в ВСУ

На основной ежегодный отпуск могут рассчитывать все военные, исключение составляют только те, кто проходит базовую службу.

Срок основного отпуска зависит от выслуги лет:

30 календарных дней — до 10 лет;

35 дней — от 10 до 15 лет;

40 дней — от 15 до 20 лет;

45 дней — более 20 лет.

В продолжительность отпуска не зачисляют время, потраченное на проезд в пределах страны к месту отпуска и обратно (не более двух суток в один конец), праздничные и нерабочие дни.

Отпуск можно разделить на части, одна из которых должна составлять не менее 15 дней.

Дополнительный ежегодный отпуск

Предоставляют тем военным, которые служат в условиях с повышенным риском, интенсивной нагрузкой или при сложных природных условиях, продолжительностью до 15 календарных дней.

Отпуск по семейным обстоятельствам или по другим уважительным причинам

В случае заключения брака — до 10 календарных дней, в случае смерти близких родных или из-за тяжелого состояния здоровья — до 7 календарных дней, до 3 дней — в отношении дальних родных, в случае пожара или стихийного бедствия, коснувшегося его семьи, — до 15 календарных дней, в случае других случаев — до 3 дней.

Отпуск за уничтоженную вражескую технику

Срок такого отпуска зависит от вида уничтоженной техники и колеблется от 1 до 5 дней. В частности, за уничтожение военного корабля или самолета — 5 дней, за зенитно-ракетный комплекс — 4 дня. Виды техники прописаны в правительственном постановлении.

Отпуск по беременности и родам

Право на отпуск имеют только женщины, ВВК решает, когда может возникнуть такое право.

Читайте также Кто с бронированием может выехать за границу в отпуск — объяснение ГНСУ

Отпуск по уходу за ребенком

Может предоставляться родителю, если оба являются военными. Его предоставляют на трехлетний период.

Отпуск после освобождения из плена

Предоставляется дополнительный отпуск в 90 календарных дней, который нельзя делить на части.

Отпуск для лечения

Предоставляется по заключению ВВК по болезни или ранению длительностью в 30 дней, однако может составлять 45 или 60 дней по медицинским показаниям.

Какие выплаты предусмотрены для военных во время отпуска

По правилам, на время основного отпуска сохраняется денежное и материальное обеспечение, начисляется денежное пособие на оздоровление, равное объему месячного денежного довольствия.

Минимальный размер денежного довольствия в 2025 году составляет 20,13 тыс. грн. Сумма зависит от звания, должности, выслуги лет, других факторов.

Читайте также Более половины украинцев не планируют отпуск в этом году

Также предусмотрена компенсация за проезд к месту проведения отпуска и обратно внутри страны.

Отпускные должны быть выплачены военным до начала отпуска.

Что касается дополнительного вознаграждения, то его выплачивают только в случае направления военного за границу для прохождения курса реабилитации (есть заключение ВВК и находится на стационарном лечении). При тяжелом ранении предоставляется 100 тыс. грн дополнительного вознаграждения, однако в случае ранения, травмы, контузии, увечья средней тяжести или легкой — дополнительное вознаграждение не предусмотрено.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.