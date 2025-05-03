Более половины украинцев не планируют отпуск в этом году — Finance.ua

Более половины украинцев не планируют отпуск в этом году Сегодня 12:07

Более половины украинцев не планируют отпуск в этом году

Более половины украинцев не планируют отпуск в этом году, а еще 10% будут брать всего несколько выходных в течение года.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Rakuten Viber.

Сколько украинцев планируют отдыхать

В частности, 51% украинцев вообще не планируют отпуск в этом году. В то же время в 2024 году эта доля составила 45%.

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Более трети опрошенных ответили, что все же хотят немного отдохнуть.

Из них 24% планируют отдых с близкими или друзьями в Украине, а 15% - планируют поездку за границу.

Еще 10% респондентов хотят взять несколько выходных для отдыха в этом году. В 2024 году эта доля составляла 19%, а в 2023-м — 16%.

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Напомним, как сообщил туроператор Join UP, стабильно положительная динамика спроса на путешествия в течение последних 3 лет свидетельствует о том, что украинцы постепенно привыкают к новой логистике путешествий из соседних стран и возвращаются к ранней планировке отдыха.

За прошлый год глубина бронирования увеличилась до 47 дней, что свидетельствует о возвращении украинцев в раннее планирование.

УНН По материалам:

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