Можно ли требовать от работника взять отпуск за свой счет — объяснение Гоструда Сегодня 20:00 — Казна и Политика

Можно ли требовать от работника взять отпуск за свой счет — объяснение Гоструда

Государственная служба по вопросам труда объясняет, можно ли требовать от работника взять отпуск за свой счет.

Отмечается, что, согласно статье 19 Конституции, органы государственной власти и их должностные лица обязаны действовать только на основании, в пределах полномочий и способом, предусмотренным Конституцией и законами Украины.

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Функции инспекции труда определены в Конвенции № 81 1947 года об инспекции труда в промышленности и торговле (Конвенция ратифицирована Законом от 08.09.2004 № 1985-IV), и они заключаются, в частности, в реализации превентивных мероприятий, предоставлении информации и образовательных услуг работникам и работодателям в целях обеспечения соблюдения прав человека в сфере труда.

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В соответствии с подпунктом 46 пункта 4 «Положения о Государственной службе Украины по вопросам труда», утвержденным постановлением КМУ Украины от 11 февраля 2015 г. № 96, Гоструда обеспечивает работодателей и работников информацией и разъяснениями относительно эффективных средств соблюдения законодательства и предотвращения возможных его нарушений.

Право на отпуска имеют работники, которые находятся в трудовых отношениях с предприятиями, учреждениями, организациями независимо от форм собственности, вида деятельности и отрасли, а также работают по трудовому договору у физического лица.

Законом Украины «Об отпусках» предусмотрено предоставление двух видов отпусков без сохранения заработной платы: отпусков, предоставляемых работникам в силу субъективного права, принадлежащего им по закону, то есть в обязательном порядке, и отпусков, предоставляемых по согласованию сторон (работодателя и работника).

В случаях, предусмотренных статьей 25 Закона Украины «Об отпусках», по заявлению работника отпуск без сохранения заработной платы предоставляется в обязательном порядке.

Статьей 26 Закона Украины «Об отпусках» предусмотрено предоставление отпуска без сохранения заработной платы с согласия сторон. По семейным обстоятельствам и по другим причинам работнику может предоставляться отпуск без сохранения заработной платы на срок, оговоренный соглашением между работником и собственником или уполномоченным им органом, но не более 15 календарных дней в году.

В то же время статьей 84 Кодекса Законов о труде в Украине предусмотрено, что в случае установления Кабинетом Министров Украины карантина в соответствии с Законом Украины «О защите населения от инфекционных болезней» срок пребывания в отпуске без сохранения заработной платы на период карантина не включается в общий срок — 15 календарных дней.

Таким образом, согласно нормам законодательства, предоставление работникам отпусков без сохранения заработной платы осуществляется в интересах именно работников (статьи 25, 26 Закона Украины «Об отпусках», ст. 84 КЗоТ) по их желанию, а не по инициативе работодателя.

Любые формы давления на работника с целью заставить написать его заявление о предоставлении отпуска без сохранения заработной платы противоправны.

Согласно статье 19 Конституции Украины, правовой порядок в Украине основывается на принципах, согласно которым никто не может быть принужден делать то, что не предусмотрено законодательством.

Также, согласно статье 60 Конституции, никто не обязан выполнять явно преступные распоряжения или приказы. За отдание и исполнение явно преступного распоряжения или приказа наступает юридическая ответственность.

Статья 68 Конституции Украины устанавливает обязанность каждого неукоснительно соблюдать Конституцию Украины и законы Украины, не посягать на права и свободы, честь и достоинство других людей.

При нарушении законодательства о труде граждане имеют право обратиться с жалобой в профсоюз, Государственную службу Украины по вопросам труда, с иском в суд.

Если принуждение принимает крайние формы: угрозы жизни и здоровью, репутации или собственности, следует немедленно сообщать на номер сокращенного экстренного вызова «102» оператору Call-центра Национальной полиции.

Доказанный в суде или выявленный Государственной службой Украины по труду факт принуждения к написанию заявления на отпуск без сохранения заработной платы — это серьезный риск и для организации, и для ее руководства.

Ответственность за принуждение к написанию заявления о предоставлении отпуска без сохранения заработной платы может быть не только дисциплинарной и административной, но и уголовной.

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