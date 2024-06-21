Существуют ли льготы для работников, работающих в выходные дни — разъяснение Гоструда — Finance.ua
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Существуют ли льготы для работников, работающих в выходные дни — разъяснение Гоструда

Личные финансы
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Существуют ли льготы для работников, работающих в выходные дни — разъяснение Гоструда
Существуют ли льготы для работников, работающих в выходные дни — разъяснение Гоструда
Способ компенсации работы в выходной день всегда определяется соглашением сторон (независимо от того, от кого исходит инициатива), а работа в праздничный и нерабочий день всегда оплачивается в двойном размере и только после достижения согласия сторон работнику по его желанию может быть предоставлен другой день отдыха.
Об этом сообщает Государственная служба Украины по вопросам труда.
Работа в праздничный и нерабочий день оплачивается в двойном размере:
1) сдельщикам — по двойным сдельным расценкам;
2) работникам, труд которых оплачивается по часовым или дневным ставкам, — в размере двойной часовой или дневной ставки;
3) работникам, получающим месячный оклад, — в размере одинарной часовой или дневной ставки сверх оклада, если работа в праздничный и нерабочий день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере двойной часовой или дневной ставки сверх оклада, если работа производилась свыше месячной нормы.
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Оплата в указанном размере производится за часы, фактически отработанные в праздничный и нерабочий день.
По желанию работника, работавшего в праздничный и нерабочий день, ему может быть предоставлен другой день отдыха, однако следует учесть, что другой день отдыха предоставляется работнику только при наличии согласия сторон, поскольку законодательством не предусмотрена такая обязанность работодателя.
Определение способа компенсации работнику должно производиться заранее и найти свое отражение в соответствующем приказе.
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Но, как пишет Судебно-юридическая газета, военное положение кардинально повлияло на все сферы жизни украинцев, включая трудовую деятельность.
В период действия военного положения не применяются, в частности, нормы статей 71−73 КЗоТ (праздничные и нерабочие дни). На практике это означает, что официальных праздничных и нерабочих дней в Украине нет.
Обычная продолжительность рабочего времени может быть увеличена до 60 часов в неделю на объектах критической инфраструктуры с пропорциональным увеличением заработной платы.
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До 40 часов в неделю — сокращенное рабочее время, предусмотренное для работников с сокращенным рабочим днем ​​на объектах критической инфраструктуры с пропорциональным увеличением заработной платы.
Если раньше работники должны были отдыхать не менее 42 часов подряд еженедельно, на период военного положения выходные могут уменьшить до 24 часов.
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По материалам:
Finance.ua
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