Кому предлагали самые высокие зарплаты на рынке труда в мае — исследование Work.ua
В мае средняя заработная плата в вакансиях равнялась 20 тыс. грн. На таком уровне зарплата держится четыре месяца.
Об этом свидетельствуют данные крупного кадрового портала Work.ua.
Читайте также
В прошлом месяце самые высокие средние зарплаты, кроме руководящих должностей и IT-сферы, были зафиксированы для работников Сил обороны Украины — в среднем 70 тыс. грн.
В гражданских сферах самые высокие зарплаты предлагают:
- медиабайерам — 50 тыс. грн;
- водителям-международникам — 47,5 тыс. грн;
- рихтовщикам — 42,5 тыс. грн;
- эндодонтистам, риелторам — 40 тыс. грн;
- арматурщикам — 37,5 тыс. грн;
- бизнес-аналитикам — 35,5 тыс. грн;
- медиапродюсерам — 35,3 тыс. грн.
Как изменился уровень зарплат на рынке труда в Украине
Среди областей-лидеров только на Днепропетровщине средние зарплаты выросли, достигнув 19 500 грн (+500 грн к апрелю).
Читайте также
При более подробном анализе категорий наблюдаются определенные колебания в уровне зарплат. Например, средняя зарплата в категории «Страхование» второй месяц подряд снижается и составляет 23 500 грн (-5%).
В каких категориях выросла зарплата:
- «Топ-менеджмент, руководство высшего звена» — 40 тыс. грн (+10% к апрелю);
- «Охрана, безопасность» — 37 500 грн (+7%);
- «Строительство, архитектура» — 25 тыс. грн (+6%);
- «Дизайн, творчество» — 21 тыс. грн (+5%);
- «Культура, музыка, шоубизнес» — 21 тыс. грн (+5%);
- «Сельское хозяйство, агробизнес» — 21 500 грн (+5%);
- «Продажа, закупка» — 26 тыс. грн, (+4%);
- «Финансы, банк» — 17 500 грн (+4%).
Напомним, в Украине снова выросла средняя зарплата: в первом квартале она составила 18,9 тысячи гривен, что на 22,5% выше, чем в прошлом году.
Правда, в долларовом эквиваленте она все равно ниже, чем до полномасштабной войны. Высокие доходы традиционно сохраняются в секторе информации и телекоммуникаций, а самые низкие — в сфере образования и культуры.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Хочу получить деньги до зарплаты 👛
Поделиться новостью