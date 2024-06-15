Кому предлагали самые высокие зарплаты на рынке труда в мае — исследование Work.ua Сегодня 21:13 — Личные финансы

Кому предлагали самые высокие зарплаты на рынке труда в мае — исследование Work.ua

В мае средняя заработная плата в вакансиях равнялась 20 тыс. грн. На таком уровне зарплата держится четыре месяца.

Об этом свидетельствуют данные крупного кадрового портала Work.ua.

Читайте также Работа с бронированием: подборка актуальных вакансий

В прошлом месяце самые высокие средние зарплаты, кроме руководящих должностей и IT-сферы, были зафиксированы для работников Сил обороны Украины — в среднем 70 тыс. грн.

В гражданских сферах самые высокие зарплаты предлагают:

медиабайерам — 50 тыс. грн;

водителям-международникам — 47,5 тыс. грн;

рихтовщикам — 42,5 тыс. грн;

эндодонтистам, риелторам — 40 тыс. грн;

арматурщикам — 37,5 тыс. грн;

бизнес-аналитикам — 35,5 тыс. грн;

медиапродюсерам — 35,3 тыс. грн.

Как изменился уровень зарплат на рынке труда в Украине

Среди областей-лидеров только на Днепропетровщине средние зарплаты выросли, достигнув 19 500 грн (+500 грн к апрелю).

Читайте также Повысят ли летом зарплату украинским учителям

При более подробном анализе категорий наблюдаются определенные колебания в уровне зарплат. Например, средняя зарплата в категории «Страхование» второй месяц подряд снижается и составляет 23 500 грн (-5%).

В каких категориях выросла зарплата:

«Топ-менеджмент, руководство высшего звена» — 40 тыс. грн (+10% к апрелю);

«Охрана, безопасность» — 37 500 грн (+7%);

«Строительство, архитектура» — 25 тыс. грн (+6%);

«Дизайн, творчество» — 21 тыс. грн (+5%);

«Культура, музыка, шоубизнес» — 21 тыс. грн (+5%);

«Сельское хозяйство, агробизнес» — 21 500 грн (+5%);

«Продажа, закупка» — 26 тыс. грн, (+4%);

«Финансы, банк» — 17 500 грн (+4%).

Напомним, в Украине снова выросла средняя зарплата: в первом квартале она составила 18,9 тысячи гривен, что на 22,5% выше, чем в прошлом году.

Правда, в долларовом эквиваленте она все равно ниже, чем до полномасштабной войны. Высокие доходы традиционно сохраняются в секторе информации и телекоммуникаций, а самые низкие — в сфере образования и культуры.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.